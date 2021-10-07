 تنسيق الجامعات 2021| بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية 

أعلنت وزارة التعليم العالي، فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات ) للشهادات الفنية، اعتبارا من يوم السبت الموافق 9/10/2021 حتى يوم الثلاثاء الموافق 12/10/2022.
وأشارت الوزارة إلي أم التحويل بين الكليات الجامعية يتم عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي :-
● التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.
و التحويل غير المناظر يتم باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة والشروط الآتية :
• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
• التحويل يتم عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.
• لا توجد تحويلات ورقية.
• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).
• تكون المفاضلة بين الطلاب علي أساس مجموع درجات الطالب.
واوضحت أن التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة تأتي وفق هذا الأطار :
• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.
• لا توجد تحويلات ورقية.
• في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.
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