التعليم العالي تعلن نتيجة تنسيق الشهادات الفنية لعام 2021  

أعلنت وزارة التعليم العالي، نتيجة تنسيق الشهادات الفنية، مشيرة إلى أنه تم فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية الدور (الأول – الثاني) لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 27/9/2021 وتم مد الفترة لعدة أيام لتأخر نتائج بعض طلاب الدور الثاني.

وتبين وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2021 عن العام الماضي بنحو 30810 طالب.

وتقدم إجمالي عدد (243255) طالب علي موقع التنسيق الإلكتروني من الشهادات الفنية 3 - 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.

وبلغ عدد الطلاب المرشحين (240793) طالب وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.

واستنفذ (2462) طالب لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم.