بعد السقوط أمام برشلونة.. الزمالك يهزم جامعة سيدني 19/38 في كأس العالم لأندية اليد

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره جامعة سيدنى بنتيجة19/38 فى إطار أول لقاء بتحديد المراكز من الخامس إلى العاشر بكأس العالم للأندية المقام فى السعودية.

وخسر فريق الزمالك أمس الأربعاء من برشلونة الإسبانى بنتيجة 36 / 32 فى إطار ربع نهائى مونديال الأندية. ويختتم الزمالك منافساته فى البطولة فى الثالثة عصر السبت أمام فريق الوحدة السعودي. وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد. ‎ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبدالباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا. وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلى فى السوبر الأفريقي بنتيجة 28 / 27 على صالة حسن مصطفى.

الزمالك يهزم جامعة سيدني (15) الزمالك يهزم جامعة سيدني (15)



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