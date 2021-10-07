/654939/وزير-الرياضة-يلتقي-محمد-صلاح-علي-هامش-زيارته-للمعسكر-التدريبي-للمنتخب

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قدم الدكتور أشرف صبحي التهنئة للاعب محمد صلاح علي المردود العالمي الذي يقدمه اللاعب مع ناديه ليفربول علي مستوي كافة المنافسات، متمنياً له دوام التوفيق والتألق في مسيرته الرياضية التي نفتخر بها جميعاً.

أكد الوزير ثقته في النجم المصري محمد صلاح وزملائه في تقديم أفضل أداء لهم في مباريات المنتخب المقبلة، والفوز في مختلف المباريات، وإضافة انجازات جديدة للكرة المصرية . لفت الدكتور أشرف صبحي أن اللاعب محمد صلاح يعد مثالاً للتحدي والإخلاص في العمل، وأصبح قدوةً للنشء والشباب بموهبته وأخلاقه والتزامه، وإنجازاته المتتالية التي يحققها في الملاعب الأوروبية، مشيراً أن صلاح يعد سفيراً حسناً لمصر علي مستوي العالم أجمع.

حث وزير الشباب والرياضة لاعبي المنتخب علي تقديم أداء متميز خلال مباراتي ليبيا يطمئن الجماهير المصرية، ويليق بسمعة كرة القدم المصرية، وتحقيق الفوز في مباراتي ليبيا للتربع علي صدارة المجموعة، وقطع شوطاً كبيراً نحو التأهل للمرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، لاسعاد الجماهير المصرية، وبالتزامن مع الاحتفالات التي تعيشها مصر الآونة الراهنة بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة.

أعرب وزير الرياضة عن ثقته الكاملة في لاعبي المنتخب، وتقديمه لمستوي جديد متميز يُمكن من تحقيق الانجازات الفترة المقبلة في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس للجمهورية.

أكد وزير الشباب والرياضة التنسيق والمتابعة الدورية بين الوزارة واتحاد الكرة بشأن توافر كل طلبات الجهاز الفني للمنتخب واللاعبين في سياق تهيئة المناخ العام والأجواء المناسبة للتركيز في التدريبات وتقديم مردود إيجابي في المباريات بما يسهم في سعادة وبهجة الجماهير المصرية التي تضع أمالاً كبيرا علي المنتخب لاسيما وأنه يضم كوكبة من نجوم الكرة.