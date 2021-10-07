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«تعادل الأغلبية والمستقلين» دوت الخليج يستعرض نصيب الأحزاب بهيئات مكاتب لجان مجلس الشيوخ الـ14

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محمود فايد 0 تبليغ

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 شهدت هيئات مكاتب لجان مجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثانى بالفصل التشريعى الأول،  نجاح 9أحزاب فى التمثيل بالهيئات بجانب تمثيل كبير من المستقلين حيث يتشكل مجلس الشيوخ من 14 لجنة نوعية بواقع 56 مقعد حصل منها حزب الأغلبية (مستقبل وطن)على 19مقعدًا فيما حصل المستقلين على 19مقعدًا.

دوت الخليج

وحصل حزب الشعب الجمهورى على 5مقاعد وحزب حماة الوطن على 6مقاعد، فيما حصلت أحزاب  الوفد والسادات والإصلاح والتنمية وإرادة جيل  والتجمع كل منهم على مقعد، فيما حصل حزب مصر الحديثة على مقعدين، فيما مثلت تنسيقية شباب الأحزب بـ8مقاعد من خلال الأحزاب والمستقلين.

 

 

56مقعدًا بهيئات لجان مجلس الشيوخ الـ14

19مقعدا لحزب مستقبل وطن (الأغلبية)

19مقعدًا للنواب المستقلي (معين – منتخب)

6مقاعد لحزب حماة الوطن

5مقاعد لحزب الشعب الجمهورى

مقعد لحزب السادات

مقعد لحزب الوفد

مقعد لحزب إرادة جيل

مقعد لحزب الإصلاح والتنمية

مقعد لحزب التجمع

مقعدين لحزب مصر الحديثة

تنسقية شباب الأحزاب ممثلة بـ8مقاعد من خلال (الأحزاب والمستقلين)

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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