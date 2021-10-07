«تعادل الأغلبية والمستقلين» دوت الخليج يستعرض نصيب الأحزاب بهيئات مكاتب لجان مجلس الشيوخ الـ14

/654942/تعادل-الأغلبية-والمستقلين-تحيا-مصر-يستعرض-نصيب-الأحزاب-بهيئات-مكاتب-لجان-مجلس-الشيوخ-الـ14

شهدت هيئات مكاتب لجان مجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثانى بالفصل التشريعى الأول، نجاح 9أحزاب فى التمثيل بالهيئات بجانب تمثيل كبير من المستقلين حيث يتشكل مجلس الشيوخ من 14 لجنة نوعية بواقع 56 مقعد حصل منها حزب الأغلبية (مستقبل وطن)على 19مقعدًا فيما حصل المستقلين على 19مقعدًا.

دوت الخليج وحصل حزب الشعب الجمهورى على 5مقاعد وحزب حماة الوطن على 6مقاعد، فيما حصلت أحزاب الوفد والسادات والإصلاح والتنمية وإرادة جيل والتجمع كل منهم على مقعد، فيما حصل حزب مصر الحديثة على مقعدين، فيما مثلت تنسيقية شباب الأحزب بـ8مقاعد من خلال الأحزاب والمستقلين. 56مقعدًا بهيئات لجان مجلس الشيوخ الـ14 19مقعدا لحزب مستقبل وطن (الأغلبية) 19مقعدًا للنواب المستقلي (معين – منتخب) 6مقاعد لحزب حماة الوطن 5مقاعد لحزب الشعب الجمهورى مقعد لحزب السادات مقعد لحزب الوفد مقعد لحزب إرادة جيل مقعد لحزب الإصلاح والتنمية مقعد لحزب التجمع مقعدين لحزب مصر الحديثة تنسقية شباب الأحزاب ممثلة بـ8مقاعد من خلال (الأحزاب والمستقلين)

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