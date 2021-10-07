رسمياً.. المحكمة الرياضية ترفض طعن الزمالك وتؤيد قرار منع القيد لمدة فترتين

/654944/رسميا-المحكمة-الرياضية-ترفض-طعن-الزمالك-وتؤيد-قرار-منع-القيد-لمدة-فترتين

أكدت المحكمة الرياضية الدولية قرارها برفض طعن نادي الزمالك، والإيقاف لمدة فترتين، وذلك بعد قرار الفيفا الصادر قبل أشهر، بسب أزمة اللاعب حسام أشرف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان نادي الزمالك حضر جلسة الاستماع اليوم بحضور وجيه عزام محامي النادي في القضايا الدولية، وانتهت الجلسة في تمام الرابعة عصراً.

وكان هناك حاله من التفائل الشديد داخل مندوبي الزمالك برفع القرار، ولكن تم تأكيده قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في مصر مساء اليوم الخميس.

وبذلك لن يستطيع نادي الزمالك تسجيل اللاعبين الذين تعاقد معهم في فترة الانتقالات الحالية ويأتي على رأسهم حمدي النقاز، وسيتم إعارتهم بعقود ثلاثية لمدة عام، ثم العودة للقلعة البيضاء من جديد.

وكيل سيف الدين الجزيري: ننتظر رفع إيقاف القيد عن نادي الزمالك من الفيفا.. والبحث عن بدائل غير مقترح حالياً

أكد علاء أباظة، وكيل اللاعب سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك، أن قرار وقف القيد للنادي يمنع إستمرار اللاعب مع النادي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" ننتظر إلتماس نادي الزمالك لدى الفيفا وفي حال عدم الموافقة على رفع الإيقاف، سيكون هناك قرارات آخرى، ولكن التحرك سيكون عن طريق نادي الزمالك".

إيقاف القيد لنادي الزمالك

وواصل" نحترم نادي الزمالك، واللاعب ملتزم بتعاقدة مع نادي الزمالك، وننتظر حل الأزمة لأن اللاعب يريد التواجد مع نادي الزمالك خلال الفترة القادمة".

واختتم" لا توجد أي عروض داخلية أو خارجية لسيف الجزيري حتى الآن، والأهم هو مصلحة اللاعب والنادي خلال الفترة القادمة".

حسين لبيب يعلنها صريحة للجماهير.. أتبرع بـ 100 جنية لنادي الزمالك لإنهاء مستحقات اللاعبين ومشاكل النادي

طلب حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، أنه يطلب من جماهير نادي الزمالك التبرع للنادي من أجل حل أزمة رواتب اللاعبين ومشاكل النادي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أم بي سي مصر" حساب نادي الزمالك في البنك رقمه 1911، وبوعد الجماهير في حال التبرع هيتم توزيع المبالغ المالية في حساب اللاعبين وليس المشاريع".

وطالب حسين لبيب جماهير الزمالك التبرع من أجل سداد مستحقات اللاعبين والتجديد لمن تنتهي عقودهم خلال الفترة القادمة.