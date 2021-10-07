السبت المقبل..بدء عرض حكاية «مش مبسوطة» لداليا البحيري وبشرى

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دوت الخليج يرصد تفاصيل حكاية مش مبسوطة لداليا البحيري وبشرى

وتعد حكاية «مش مبسوطة» السادسة من العمل الذى يشاركهما البطولة فيه أحمد سعيد عبد الغني وهشام إسماعيل وداليا مصطفى، وتأليف عمرو الدلى وإخراج شيرين عادل، ومن المقرر عرضها بداية من السبت المقبل.

هذا وتألقت الفنانة القديرة سوسن بدر بعرض حكايتها الجديدة من مسلسل «زي القمر» والتي تحمل اسم «اللي خلف مماتش».

سوسن بدر تناقش مشلكة «الميراث» بحكاية «اللي خلف مامتش»

وتسلط سوسن بدر خلال حكاية «اللي خلف مامتش» الضوء على المشاكل الخاصة التي يتعرض لها الأرامل والصعوبات التي تواجهم في تربية أولادهم بعد فقد الأب، وخاصة المشاكل التي يعانوا منها عند تقسيم الميراث.

«اللي خلف ماماتش» بطولة سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، إيهاب فهمي، تأليف مصطفى جمال هاشم، و من إخراج أحمد شفيق و تأليف مصطفى جمال هاشم و من المقرر عرضها على شاشة CBC.

وتعرض حكاية “اللي خلف ماماتش” من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة cbc بينما تعرض على قناة CBC Drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

بشرى تستعد لعرض فيلم معالي ماما

وكانت قد شهدت الفترة الماضية تعافي الفنانة بشرى من فيروس كورونا ا المستجد بعد أن هاجمها الفيروس لمدة أسابيع قليلة الذي أدى إلى توقفها عن استكمال مشاهدها بفيلمها الجديد «معالي ماما».

وكشف أحمد نور مخرج فيلم «معالي ماما» أن العمل على الفيلم مازلا قائم وأن فريق العمل في انتظار التعافي الكامل لبشرى لإستئناف التصوير خاصة وأنهم تفصلهم أيام قليلة على الإنتهاء من تصويره، ومن المقرر أن تبدأ بشرى بتصوير مشاهدها المتبقية بداية من يوم السبت المقبل الموافق 28 من شهر أغسطس الحالي.

قصة فيلم «معالي ماما»

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى كوميدى، يناقش من خلاله علاقة الأم بأطفالها، خاصًة عندما تكون لديها مسئوليات فى عملها، ومن المتوقع أن يلاقي العمل إعجاب الجمهور.

فيلم «معالي ماما»، بطولة بشري، محمود الليثى، وشيماء سيف، وسامى مغاوري وعلاء مرسى ومحمد على رزق وحسام داغر وشريف باهر ودعاء رجب، والشباب نور إيهاب وسولى، وياسين ابن الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وضيف الشرف إسماعيل شرف.