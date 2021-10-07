فلفل: قدمنا مباراة قوية أمام سيدني اليوم

وفاز فريق يد الزمالك على جامعة سيدني بنتيجة 38-19 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على صالة الملك عبدالله الرياضية بالمملكة العربية السعودية ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر لبطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”

وقال فلفل، إن الفريق قدم مباراة قوية واستحق الفوز في لقاء اليوم، مشيرا إلى أن تألق في لقاء اليوم يأتي بسبب اجتهاده في التدريبات خلال الفترة الماضية بجانب دارسته للفريق الأسترالي قبل المباراة.

وحصد فلفل جائزة أفضل لاعب في لقاء الزمالك وسيدني الأسترالي بعد المستوى الرائع الذي قدمه في المباراة وتصديه لأكثر من هدف مؤكد من فريق سيدني.

ووجه فلفل رسالة شكر لجماهير الزمالك بسبب مؤازرتهم للفريق طوال الفترة الماضية.

قائمة الزمالك

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

الزمالك تأهل لبطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على الأهلي غريمه التقليدي في بطولة كأس السوبر الإفريقي بنتيجة 28-27.

نتيجة مباراة الزمالك وبرشلونة

وخسر الزمالك من برشلونة الإسباني بنتيجة 36-32 في لقاء الدور ربع النهائي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء على صالة الملك عبدالله الرياضية.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كل من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبد الباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو إخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.