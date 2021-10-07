المرحلة 19 من «كلنا واحد» تواصل توفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - واصلت زارة الداخلية، إطلاق المرحلة التاسعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" للمشاركة فى توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وإهداء حقائب مدرسية للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتزامنا مع قرب بدء العام الدراسى الجديد،





وانطلقت فعاليات المرحلة التاسعة عشر من مبادرة كلنا واحد للمشاركة فى توفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، وإهداء حقائب مدرسية للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا". يأتى ذلك اتساقا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.

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