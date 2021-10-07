رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها. كما أصدر رئيس الوزراء قرارا وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية، بإضافة كل من عميد بالمعاش مدحت محمود الحنفي فهمي ونقيب بالمعاش وليد أسامة سيد بدر " من القوات المسلحة" لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

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