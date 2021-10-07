/654943/إصابة-عاملين-في-حفر-سحارة-مياه-تابعة-للري-في-قنا

أصيب عاملين بكسور و كدمات بسيطة خلال مشاركتهما فى حفر سحارة مياه تابعة للرى بقرية الجمالية التابعة لمركز قوص جنوب قنا، اليوم الخميس.

دوت الخليج

تلقى اللواء مسعد أبوسكين ، مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة قوص ، يفيد سقوط عاملين داخل سحارة مياه بالقرب من كوبرى السبع عيون بقرية الجمالية.

نتج عن ذلك إصابة كل من: طيري محمد عبدالحكيم ٤٠ عامًا، مقيم بقرية خزام، و محمد سعد محمود ١٦عامًا، بكسور وكدمات متنوعة.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتى إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق أخر كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تلقي قسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من أحد الأشخاص وكريمته، مقيمان بدائرة قسم شرطة الجمرك، بقيام مجهولين باختطاف نجلته داخل مركبة «توك توك» حال سيرها بمنطقة الفلكي دائرة القسم تحت تهديد السلاح الأبيض، وقيام 3 منهم بالتعدي عليها كُرهاً عنها وتصويرها بالهاتف المحمول الخاص بأحدهم.

جرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، نتج عن تحديد مرتكبي واقعة الخطف، وهم أربعة أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمون بدائرة القسم.

ضبط الهاتف والأسلحة المستخدمة في الخطف

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أمام رجال مباحث اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأرشدوا عن الأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الحادث، الهاتف المستخدم في تصوير المجني عليها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.