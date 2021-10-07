/654946/مهاجم-الجزائر-يغيب-عن-المنتخب-لمدة-عام-تفاصيل

أكد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، إن أندي ديلور مهاجم محاربي الصحراء وفريق نيس الفرنسي، كان ضمن القائمة التي تستعد لاستضافة النيجر، غدا الجمعة، في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022، لكنه اشترط عدم المشاركة في كأس الأمم الأفريقية مطلع العام المقبل، والغياب عن الفريق لمدة عام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف بلماضي في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: ”ديلور كان في القائمة الحالية كباقي اللاعبين، لكنه طلب الغياب عن كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون مطلع العام المقبل بداعي التركيز مع ناديه نيس، ومن ثم الغياب عن المنتخب عاما كاملا“.

تصريحات المدير الفني للمنتخب الجزائري

وتابع: ”سمعت هذا الحديث قبل شهر، وهذا ما أكده لي المدير الرياضي لفريق نيس. الصحافة الفرنسية تتحدث عن الأمر بدون معلومات“.

وقال بلماضي، إن هدفه التأهل إلى كأس العالم، وأضاف كمدرب لدي الرغبة الكبيرة في بلوغ كأس العالم.

وأوضح: ”عدم التأهل إلى كأس العالم في قطر فشل بالنسبة لي، ولا فائدة من الحديث الآن عن تجديد عقدي دون التأهل إلى كأس العالم“.

وخسر المنتخب الجزائري مرة واحدة في أربع سنوات بقيادة بلماضي، وكانت أمام بنين.

جمال بالماضي عن سعيد بن رحمه

وفي رده على سؤال بشأن تألق سعيد بن رحمة مع فريقه ويستهام يونايتد الإنجليزي مقارنة بمستواه مع المنتخب الوطني، قال بلماضي: ”نثق كثيرا في بن رحمة. إنه يسعى لتقديم أفضل أداء مع ناديه ومنتخب بلاده“.

وتتصدر الجزائر بطلة أفريقيا 2019 المجموعة الأولى بأربع نقاط، من مباراتين، متفوقة بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو، بينما تأتي النيجر في المركز الثالث بثلاث نقاط، وأخيرا جيبوتي بدون نقاط.

قائمة منتخب الجزائر أمام النيجر:

حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي، ألكسندر أوكيجة، عبد الرحمان مجادل.

خط الدفاع: عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، يوسف عطال، جمال بلعمري، مهدي زفان، محمد فارس، أحمد توبة، عبد الجليل مديوب، حسين بن عيادة، عبد القادر بدران.

خط الوسط: هشام بوداوي، هاريس بلقبلة، إسماعيل بن ناصر، سفيان فغولي، رامز زروقي، آدم الوناس، يوسف بلايلي، آدم زرقان.

خط الهجوم: رياض محرز، إسلام سليماني، بغداد بونجاح، سعيد بن رحمة.