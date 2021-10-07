إصابة 4 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية.. «صور»

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شهدت قرية كفر سنجلف التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، اليوم الخميس، إصابة 4 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز صغيرة بقرية كفر سنجلف التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية.

دوت الخليج يرصد في السطور إصابة 4 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز صغيرة بقرية كفر سنجلف التابعة لمركز الباجور

وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء، وتم السيطرة علي انفجار أنبوبة غاز صغيره بأحد المنازل المبنية بالطوب اللبن بقرية كفر سنجلف القديم.

خسائر في الأرواح

ولم ينتج الحادث عن أي خسائر في الأرواح وتم نقل 4 حالات إصابة بحروق مختلفة إلى مستشفي سرس الليان المركزى لتلقى العلاج اللازم وتمت السيطرة علي الموقف بتواجد فرق من الدفاع المدني والشرطة والمرور.

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي«فيسبوك»، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو من إحدي كاميرات المراقبة الموجودة داخل عقار لشخص يسقط من الأسانسير من الدور الـ 12 بمدينة فاقوس محافظة الشرقية وسط حالة من التعاطف مع الفقيد والتعجب من كيفية فتح باب الأسانسير دون وجود المصعد.

دوت الخليج

فيما أتضح ان الشخص الذي ظهر في الفيديو حلاق يدعي «ميلاد رزق»، 45 سنة، من محافظة الشرقية، وكان عائد من عمله وعندما ضغط علي زر المصعد، وفتح له لترصد الكاميرات انه سقط لعدم وجود كابينة المصعد وتوفي في الحال.

فتح باب الأسانسير

وكانت سادت حالة من التعجب على رواد مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، من كيفية فتح باب الأسانسير وخاصة لعدم صعود المصعد، مما أدي الي قيام الضحية بالدخول دون أن ينتبه لعدم وجود المصعد أمامه، ويسقط من الدور الـ 12 بأحد العمارات في شارع الدروس في الشرقية.