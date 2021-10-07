ويشارك الرباعي المصري المكون من "ممدوح السبيعي، حسن مصطفى، محمد شعبان، وأحمد الورداني".

وظهر الثلاثي الأول في صورة مجمعة اليوم، والرسمية قبل بداية منافسات البطولة، والتي تقام في الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر.

ويشارك البيج رامي للمرة الأولى وهو حامل اللقب، ويتوقع الجميع أن يحافظ على اللقب للعام الثاني على التوالي.

أحمد الورداني لـ دوت الخليج: كانو بيلعبوا بيا في الجيم وانا صغير.. واشتغلت سواق على عربية أبويا لتوفير المصاريف.. وأول بطولة خدتها جائزتها 150 جنيه«صور وفيديو» كشف البطل المصري احمد الورداني، بطل مصر المؤهل لبطولة مستر أولمبيا لعام 2021، عن بداية مسيرته في عالم كمال الأجسام، والتي كانت في بدايته في الثانوية العامه، والتي كانت على يد صديق له في الثانوية، والعديد من الأسرار الغامضة في مسيرتة الإحترافية في كمال الأجسام. وقال: "كانت هناك معاناه كبيرة على المستوي الشخصي في فترة البداية، والتي كانت تغيب عنها الصالات الخاصة في تلك الفترة في بداية 2000". وأضاف: "كان هناك موظف في محطة القطار في مركز شبين الكوم وهو أول من تحدث معي في قدرتي في عالم كمال الأجسام". وواصل: "رياضة المصارعة الرومانية هي من أهلتني في المشاركة والتقدم في كمال الأجسام". وزاد: "كنت في بداية المسيرة في ممارسة كمال الأجسام، بمساعدة الكابتن سيد فتله، والذي شجعني في المواصلة في كمال الأجسام". وأردف: "أول بطولة جمهورية بعد التأهل لها كانت في عام 2000/2001 ، والتي أحرزت فيها المركز السابع". واختتم: "وفي تلك البطولة شاركت في تمثيل مصر من هذه البطولة بعد الإنضمام للمنتخب لتمثيل مصر في كمال الأجسام". قال: "والدي كان سواق، وكانت لديه مصاريف البيت كبيرة على والدي، وممارسة كمال الأجسام تحتاج العديد من المصاريف في المواصلة عليها". وزاد: "عانيت الكثير في مسيرة البداية، والتي كانت هناك ضغوطات كثيرة من قبل العمل من أجل التوفير والدراسة". وأشار: "عملت في فترة الجامعة العديد من الاعمال الحرفية، مثل ميكانيكي، وسواق، والكثير من الاعمال لتوفير الإحتياجات بجانب الدراسة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيطرة مصرية على «مستر أولمبيا 2021» بقيادة حامل اللقب بيج رامي «صور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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