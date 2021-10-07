/654953/القوات-الأمريكية-تخطط-للانسحاب-من-العراق

صرح المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية،اللواء يحي رسول،أن قضاء الطارمية شمال بغداد يشهد استقراراً أمنياً كبيراً، فيما أشار إلى أن الانسحاب الأمريكي مستمر وفق الخطط المعدة،والانسحاب سيتم بالكامل في نهاية ديسمبر المقبل.

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وقال اللواء رسول ،إن العمليات الأمنية تهدف للقضاء على خلايا داعش الإرهابية بمنطقة شمال بغداد ، وتشهد مدينة الطارمية أستقرارا كبيرا التي تربط بعدة محافظات منها صلاح الدين والأنبار.

كما قال رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي ، في يوليو الماضي ،أن بلاده تحتاج فقط الخبرات والقدرات القتالية والاستخبارات الأمريكية.

تنسيق بين الجانبين من أجل الانسحاب والإعداد

أكد اللواء رسول ،أن الإنسحاب الأمريكي من العراق يتحقق بعد تنسيق من قبل الجانبين بشأن تسليم الأسلحة والمعدات والمركبات القتالية العراقية ،وأن القوات الأمريكية المكلفة بمهام القتالية باشرت عملية الانسحاب وهناك جهد مستمر حتي يكتمل الانسحاب في ديسمبر المقبل.

بدأ الانسحاب الأمريكي بعد الجولة الرابعة التي أجريت بين بغداد والولايات المتحدة ، ويجد هناك تنسيقا عاليا لتسليم المعدات والعجلات القتالية والأسحلة إلي القوات العراقية فضلا عن استخدام طائرات التحالف للقضاء على خلايا داعش الإرهابي.