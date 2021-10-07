صور-رئيس أساقفة كانتربرى يزور مستشفى السادات  

جدة - نرمين السيد - زار جاستن ويلبى، رئيس أساقفة كانتربرى والقائد الروحى للطائفة للأنجليكانية فى العالم، اليوم الخميس، مستشفى هرمل بمدينة السادات، بصحبة دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية فى نهاية يومه الأول بالقاهرة، وذلك بعد أن بدأ رحلته بالصلاة فى دير الأنبا مقار بوادى النطرون حيث تعرف على كنائس الدير الأثرية وقضى وقتًا للتأمل والصلاة.





وانطلق ويلبى نحو مستشفى السادات الخيرية الأسقفية بمحافظة المنوفية التى رحبت بالزيارة وقدم العاملين له الزهور، وتفقد أجنحتها المختلفة وافتتح جناحًا جديدًا لحضانات الأطفال المبتسرين يقدم الخدمة الطبية لجميع المصريين بأسعار رمزية، وذلك برفقة دكتور هانى أبادير مدير المستشفى التى تأسست عام 2011.

وقال ويلبى إن دكتور فرانك هاربر الذى أسس مستشفى منوف الأسقفية لخدمة الفقراء فى مركب عائم رمز جميل يذكرنا بقصص من الكتاب المقدس مثل فلك نوح وقصة موسى الذى وضع فى صندوق، لينجو فوق صفحة النهر والمركب التى كان بها يونان بالإضافة للمركب التى كان نام فيها المسيح، ومنها كان يبشر الجموع، ومركب سفر الرؤيا فهى رمز للأمان والانقاذ والملجأ لكل مريض.

فيما هنأ رئيس الأساقفة سامى فوزى العاملين بالمستشفى على مجهودهم الرائع فى العمل الطبى الذى يقدم بمحبة منذ افتتاح المستشفى كعيادات مضيفًا: "أهنئكم بمناسبة الانتهاء من أعمال العناية المركزة للأطفال المبتسرين والحضانات برعاية المؤسسة الخيرية البريطانية".

من جانبه، ألقى دكتور منير حنا، رئيس الأساقفة الشرفى للكنيسة الأسقفية، كلمة قال فيها إن مدينة السادات تأسست كهدية من الرئيس السادات بعد حرب 6 أكتوبر، فهو أراد سلامًا لا حربًا.

وتابع :"كان الرئيس السادات يجهزها لتصبح ثانى مدينة بعد العاصمة فهى رمز السلام، وصُمم لوجو المستشفى على شكل مركب مثل مركب فرانك هاربر لتحتوى المرضى وبداخلها قلب يوحى بالمحبة التى تقدم لكل المرضى".