التنمية المحلية: مبادرة ”صوتك مسموع” تلقت 72260 شكوى وتم حل 69975 

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن مبادرة صوتك مسموع تعمل على قدم وساق منذ إطلاقها فى أكتوبر 2018، موضحا أنه منذ ذلك التاريخ فإن مبادرة صوتك مسوع تتلقى مشاكل المواطنين من خلال محورين أساسيين.
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن المحور الأول هو إدارة محلية مستجيبة للمواطن وجعل المواطن فاعل وأساسى فى حل المشكلات، والمحور الثانى هو إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن.
ولفت مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إلى أنه منذ أكتوبر 2018 ساهمت مبادرة صوتك مسموع في حل مشكلات المواطنين وتوصيل صوتهم للجهات المختلفة، مشيرًا إلى أن المبادرة منذ انطلاقها تلقت 379 ألف رسالة منها 72260 شكوى، وتم حل 69975 شكوى بنسبة 98% ، ونعمل على حل 21285 شكوى الآن.
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