محمد صلاح يكتسح استفتاء أفضل هدف من مهارة فردية فى تاريخ الدوري الإنجليزي

تصدر الدولي المصري محمد صلاح استفتاء الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي للأهداف الفردية التي تم تسجيلها عبر التاريخ بفارق كبير عن أقرب منافسيه، حيث تم اختيار هدفه في مرمى مانشستر سيتي بالجولة السابعة من بطولة "البريميرليج" ضمن قائمة مختصرة للاعبين أصحاب اللحظات الخاصة في تاريخ أشهر دوريات العالم.

وحتى الآن حصل محمد صلاح على تصويت 47% من المشاركين بهدفه في مرمى مانشستر سيتي في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي والذي جاء في الشوط الثاني من اللقاء بواسطة مجموعة مراوغات قام بها لدفاع المنافس انتهت بإحرازه واحد من أجمل الأهداف في مسيرته الكروية.

وجاء في المرتبة الثانية هدف الكوري الجنوبي هيونج مين سون لاعب توتنهام، بفضل الهدف الذي سجله في مرمى بيرنلي بموسم 2019 / 2020 حيث حصل على ثقة 16% من الجماهير.

وثالثا تواجد ايدين هازارد لاعب تشيلسي سابقاً والذي سجل هدفاً رائعاً في أرسنال موسم 2016 / 2017 حيث تلقى دعم من 14% من المصوتين في الاستفتاء.

استفتاء محمد صلاح

وجاءت قائمة اللاعبين الذين تم اختيارهم بعد تسجيل أهداف منفردة كالتالي..

محمد صلاح ضد مان سيتي في 2021/22 - 47٪

إيدن هازارد ضد آرسنال ، 2016-2017 - 14٪

داليان أتكينسون ضد ويمبلدون 1992/1993 - 4٪

تييري هنري ضد ليفربول ، 2003/2004 - 8٪

سفيان بوفال ضد وست بروميتش في 2017/18 - 2٪

حاتم بن عرفة ضد بولتون ، 2011/12 - 2٪

جوردان أيو ضد وست هام ، 2019/20 - 3٪

رود والاس ضد توتنهام 1993/1994 - 2٪

ديميتري باييت - ميدلسبره ، 2016/17 - 2٪

سون هيونج مين ضد بيرنلي ، 2019/20 – 16%