الموافقة على مد فترة إعفاء المواطنين من رسوم توصيل الغاز بالعريش 

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، عن موافقة الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على مد فترة إعفاء المواطنين من رسوم خدمة العملاء لتوصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بالعريش لمدة عام، تنتهى فى 30 سبتمبر 2022، وذلك بجميع المناطق المتوفر بها الشبكات الأرضية للغاز والتى تخضع لخدمة العملاء.





وأكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، فى بيان له أن وزير البترول وافق أيضًا على تقسيط مبلغ مساهمة العميل والبالغة 2160 جنيهًا على 6 سنوات بقسط شهرى يبلغ 30 جنيهًا وبدون فوائد أو مقدم، على أن يتم التحصيل على فاتورة الاستهلاك طبقًا لما هو متبع بنظام المشروع. ومن جانبه، أوضح أسامة الشريف، مدير عام إدارة الإنتاج والشؤون الاقتصادية فى محافظة شمال سيناء، أنه يمكن للمواطنين التعاقد لتوصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل والوحدات السكنية عن طريق التعاقد نقدا أو بالتقسيط عن طريق شركة الغاز، أو التقسيط عن طريق صندوق الغاز بالمحافظة. يذكر أنه سبق موافق الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على مد فترة إعفاء المواطنين من رسوم خدمة العملاء لتوصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بالعريش لمدة 6 شهور فى جميع المناطق المتوفر بها الشبكات الأرضية للغاز، والتى تخضع لخدمة العملاء، وذلك اعتبارًا من أول مارس الماضى.

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