عن قرب-كيف أقنع السادات الأجهزة الإسرائيلية بأنه لا يمارس خداعا استراتيجيا؟

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وعرضت فضائية "ON"، اليوم الخميس، فيلما وثائقيا عن أسرار جديدة من انتصار السادس من أكتوبر، بعنوان "عن قرب.. خطة الخداع الاستراتيجى".
وكشف الوثائقى الذى قدمه الإعلامى أحمد الدرينى، كيف وضع الرئيس محمد أنور السادات، خطة للخداع الاستراتيجى، والتى كانت غرضها إخفاء كل نية للحرب، وأن تقتنع جولدا مائير بأن السادات لن يحارب، ويظل موشى ديان فى سكرة نشوة النصر.
وأوضح قشقوش: "نظرية الأمن الإسرائيلى تعتمد على المبادأة والمفاجأة، وضمان تحقيق النتائج ونقل المعركة خارج الأرض، والحليف القوى، فأنت تحديتها، وده فلسفة خطة الخداع الاستراتيجى".
من جهته، قال الإعلامى محمد عبدالرحمن، إن الخداع الاستراتيجى هو أن تقنعهم بأنك لا تمارس خداعا استراتيجيا، وأن ترسم صورة ذهنية لنفسك تبدو عكس حقيقتك، والرئيس السادات ضحى بصورته الذهنية فى سبيل خطة أسمى، وهى الخداع الاستراتيجى.
وعاد اللواء محمد عبدالخالق قشقوش، للحديث مرة أخرى، قائلا إن الأمريكان سألوه أكثر من مرة عن خطة الخداع الاستراتيجى، التى تم استخدامها فى حرب أكتوبر، وذلك خلال التدريبات المشتركة بينهما.
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