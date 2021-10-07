الطرق والكبارى تنفى ردم «الرياح التوفيقى» فى مدينة بنها

جدة - نرمين السيد - نفت الهيئة العامة للطرق والكبارى ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعى بردم الرياح التوفيقى بطريق بنها المنصورة، تحت عنوان" باى منطق يتم ردم الرياح التوفيقى لعمل طريق".





وقالت فى بيانها، مساء اليوم، إن الهيئة تقوم بإنشاء طريق بنها المنصورة لاتجاه المنصورة على البر الشرقى من الرياح التوفيقى بطول 73 كيلو متر ليكون إتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح، بواقع 4 حارات على أن يكون اتجاه البر الغربى من الرياح التوفيقى للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة، بواقع 4 حارات أيضا مما سيساهم فى رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

وذكرت الهيئة أنه تتم أعمال إنشاء الطريق المتجه إلى المنصورة على البر الشرقى بالتنسيق مع وزاره الرى ممثلة فى مديريتى الرى بالقليوبية والدقهلية، للحفاظ على القطاع المائى الآمن الذى يحافظ على كمية الماء المطلوبة للزمامات الزراعية التى يخدمها الرياح التوفيقى.

كما تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الرى فى إطار المحافظة على القطاع المائى، بإنشاء مسطح للمجرى المائى للحفاظ على جانب الترعة من الانهيار، حيث إنه قد حدث له تآكل نتيجه أعمال تطهير المجرى المائى على مدار السنوات الماضية وأصبح يهدد جسر الطريق وعمل دوائر انزلاق وانهيارات لجسر الطريق، وبالتالى فإن الأعمال التى تتم فهى لحماية المجرى المائى والحفاظ على القطاع المائى، وكميات المياه الآمنة المطلوبة لرى الأراضى الزراعية التى يخدمها الرياح التوفيقى وكذلك حماية الطريق.

وناشدت الهيئة العامة للطرق والكبارى فى بيانها رواد مواقع التواصل الاجتماعى بعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة، التى تثير البلبلة والحصول إلى جميع أخبار المشروعات التى تنفذها الهيئة وكل مايتعلق بكافة الاستفسارات المتعلقة بهذه المشروعات من المصادر الرسمية.