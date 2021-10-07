صور- وزير التعليم العالى يزور مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

جدة - نرمين السيد - وتبادل الوزير الحديث مع موظفى مكتب التنسيق، واطمئن على سير العمل بانتظام، مشيدًا بالجهود الكبيرة التى بذلها جميع القائمين على العمل بالمكتب طوال فترة التنسيق، خصوصًا فى ظل الظروف الاستثنائية التى واجهها القائمين على العمل، بسبب الظروف الخاصة بنتائج بعض الشهادات الأجنبية، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذين تم توزيعهم على الجامعات والمعاهد تجاوز 816 ألف طالب.

وقدم عبدالغفار الشكر لجميع القائمين على مكتب التنسيق طوال الفترة الماضية، وذلك لتيسير إجراءات قبول الطلاب الحاصلين على شهادات مختلفة "الثانوية العامة، الشهادات العربية المعادلة، الشهادات الأجنبية المعادلة، الشهادات الفنية، مدارس المتفوقين STEM"، وأكد أن مكتب التنسيق كان يعمل بالنهار والليل وخلال الإجازات الرسمية، لإتمام تنسيق جميع الطلاب فى أسرع وقت ممكن وبدقة عالية.

رافقه فى الزيارة السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، والمشرف العام على مكتب التنسيق، وعدد من مسؤولى المكتب.