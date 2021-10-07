مصر للطيران تصدر تنبيها مهما بشأن المسافرين من القاهرة إلى العراق

جدة - نرمين السيد - وأكدت الشركة أنه على العملاء الذين لديهم حجوزات على رحلات مصر للطيران إلى بغداد وأربيل خلال هذه الفترة ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 داخل مصر أو مكاتب مصر للطيران ووكلاء السياحة والسفر حول العالم وذلك فى ضوء التعليمات الواردة من السلطات المختصة بدولة العراق.

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