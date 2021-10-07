مقدمة نارية لـ أحمد الدرينى فى وثائقى خطة الخداع الاستراتيجى

جدة - نرمين السيد - كشف وثائقى "عن قرب.. خطة الخداع الاستراتيجى"، الذى قدمه الإعلامى أحمد الدرينى، كيف وضع الرئيس محمد أنور السادات، خطة للخداع الاستراتيجى، والتى كان غرضها إخفاء كل نية للحرب، وأن تقتنع جولدا مائير بأن السادات لن يحارب، ويظل موشى ديان فى سكرة نشوة النصر.

وتناول الفيلم تفاصيل خطة الخداع الاستراتيجى، والمقصود بها وكيف مهدت لنصر أكتوبر العظيم.

كما استعرض لقاءات مع شهود عيان، يروون كيف تدرب الجنود المصريين على العبور، وكيف استطاع الرئيس محمد أنور السادات وقادة الجيش المصرى خداع خصومهم.

وتتطرق "خطة الخداع" لسر الوباء الوهمى الذى ضرب مستشفيات مصر قبل الحرب بشهر، وسر رحلة الشاذلى لدول المغرب، وكيف ابتلعت إسرائيل الطعم.

وفى مستهل الفيلم الوثائقى قال الدرينى: "يرث الرئيس السادات تركة ثقيلة، بعد رحيل جمال عبد الناصر، وعلى خليفته أن يثبت نفسه شخصا قبل أن يثبتها رئيسا، فالجميع يتعجل مقارنة الرجلين ببعض، والشعب المصرى يتوق للمعركة والنصر، والمزاج العام وخصوم الداخل، يتفقون على التقليل من شأنه والنيل من صورته".

وتابع: "وفى ظروف ضاغطة كهذه يأخذ السادات قراره بالحرب ولا يخبر أحد، فهو رجل العمل السرى الأول، وببراعته يستغل دعاوى خصومه، بتكريس أنه متردد وعاجز ومشتت، إذا كان ثمن هذا أن تقتنع إسرائيل نفسها بمثل ما يقتنع به كثيرون فى الداخل المصرى".

وأضاف: "يدرك السادات أن الخداع طريقه الوحيد للترتيب معركة كبرى ومن ثم يمضى فى خطاه، غير عابىء بل ويوظف العثرات والخصوم والغضب كل هذا لصالح هدفه الأكبر".

وتحل هذا العام 2021 الذكرى الـ48 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر لعام 1973، وهى الحرب التى انتصر فيها الجيش المصرى على العدو الإسرائيلى، واستعاد أرض سيناء بعد احتلالها لمدة 6 سنوات.