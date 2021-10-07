مصاب الثورة يصل القاهرة بعد علاجه فى إنجلترا لمدة 10 سنوات

استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الخميس، طائرة إسعاف قادمة من إنجلترا تقل على متنها "معوض عادل معوض" أحد مصابى الثورة، الذى أصيب بطلق نارى فى رأسه خلال أحداث الثورة، بعد استمرار علاجه فى إنجلترا لمدة 10 سنوات، وذلك لاستكمال علاجه فى أحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة بالتنسيق مع البعثة الطبية بسفارة مصر فى لندن.
قامت نورا فتحى مندوبة العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة تحت إشراف الدكتور طارق عبد العليم مدير عام العلاقات العامة والإعلام باستقبال المصاب وإنهاء كافة إجراءات وصوله بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ونقله بسيارة إسعاف مجهزة إلى أحد المراكز الطبية لإستكمال علاجه.
كان الطالب معوض عادل معوض قد أصيب بطلق نارى فى رأسه خلال أحداث الثورة، حيث أصدر رئيس الوزراء وقتها قرارا بعلاجه فى الخارج على نفقة الدولة.
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