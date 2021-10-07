ضبط موظف بمحليات الدقهلية لإمتناعة عن تحصيل قيمة إزالة مخالفات المباني

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف بإحدى الإدارات المحلية بالدقهلية، لقيامه بإستغلال مركزه الوظيفى وعدم تحصيل تكاليف إزالة مخالفات لعدد من المبانى والتعديات على الأراضى الزراعية لعدد (747) حالة كان من المقرر تحصيل المبالغ المالية فيها وتوريدها للخزينة العامة للدولة، وكذا قيامه بتحصيل رسوم تأمين نقل مخلفات الهدم لعدد (5) حالات وإختلاسها لنفسه وعدم توريدها للخزينة.

الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح وتربيح الغير بإجمالى مبلغ مالى تجاوز الأربعة ملايين ونصف جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.