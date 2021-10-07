/654952/وفاة-طفلين-بسبب-تناولهم-مادة-سامة-بالخطأ-في-أسوان

شهدت قرية العدوة شرق بمدينة إدفو شمال أسوان، اليوم الخميس، وفاة طفلين بعد تناولهما مادة سامة عن طريق الخطأ.

دوت الخليج

تفاصيل الوقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هشام سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، إخطاراً من مستشفى إدفو العام يفيد بوفاة طفلتين، اثر تناولهما مادة سامة، وبالفحص إتضح وفاة «شيماء.ع.ج محمد 10 سنوات»، وشقيقتها «أسماء 7 سنوات»، حيث وجد بهما تورم بالوجه، وظهور رغاوي بالفم، مما أدى إلى توقف الدورة التنفسية، وهبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف بالقلب، ولا توجد شبهة جنائية.

وعلى الفور تم نقلهما إلى مشرحة إدفو تحت تصرف النيابة العامة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق أخر تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي«فيسبوك»، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو من إحدي كاميرات المراقبة الموجودة داخل عقار لشخص يسقط من الأسانسير من الدور الـ 12 بمدينة فاقوس محافظة الشرقية وسط حالة من التعاطف مع الفقيد والتعجب من كيفية فتح باب الأسانسير دون وجود المصعد.

فيما أتضح ان الشخص الذي ظهر في الفيديو حلاق يدعي «ميلاد رزق»، 45 سنة، من محافظة الشرقية، وكان عائد من عمله وعندما ضغط علي زر المصعد، وفتح له لترصد الكاميرات انه سقط لعدم وجود كابينة المصعد وتوفي في الحال.

فتح باب الأسانسير

وكانت سادت حالة من التعجب على رواد مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، من كيفية فتح باب الأسانسير وخاصة لعدم صعود المصعد، مما أدي الي قيام الضحية بالدخول دون أن ينتبه لعدم وجود المصعد أمامه، ويسقط من الدور الـ 12 بأحد العمارات في شارع الدروس في الشرقية.

قوات الحماية المدنية

فيما نجح رجال قوات الحماية المدنية في الشرقية من إنتشال الجثة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة في الشرقية، وتحرير محضر بالواقعة ومباشرة التحقيقات.