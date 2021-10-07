/654955/كارلوس-كيروش-ليبيا-تمتلك-قدرات-عالية-وسنبحث-عن-التسجيل-من-الثواني-الأولى

كشف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عن طموحاته مع المنتخب المصري في رحلة البحث عن التأهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر، وعن ما سيقدمه الفراعنة أمام ليبيا في تصفيات إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش على أنه يسعى لجعل الشعب المصري سعيدًا في مباراة الغد ضد نظيره الليبي في المباراة التي ستقام على ملعب الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم.

مؤتمر كارلوس كيروش

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده كيروش قبل تدريب المنتخب اليوم حيث قال "أثق في قدرة لاعبي المنتخب المصري في تقديم مباراة عظيمة غدًا أستطيع أن أؤكد لكم ذلك".

وأضاف المدرب البرتغالي "نحن نحتاج دعم الجميع في هذه المرحلة، ونحن في أتم الجاهزية لمباراة ليبيا حيث تملك مصر مجموعة رائعة من اللاعبين وكما قلت من قبل مصر محظوظة بهذا الجيل الرائع".

وواصل كيروش حديثه "هدفنا في مباراة ليبيا أن نكون أفضل منهم لتصدر المجموعة، لدينا اختيارات عديدة وسنبحث عن الفوز من أول ثانية في المباراة".

ووجه كيروش رسالة لجماهير الكرة المصرية حين قال "يجب أن نكون متحدين في هذه الفترة وأن تكونوا سعداء، سعادة الشعب المصري من سعادتي، بطولة كأس العالم.

محمد الشناوي

وأضاف: "أتمنى دعم المصريين غدا مهما كانت النتيجة، لن أتحدث عن أشياء خاصة، ولكن من خلال روح الفريق المصري أضمن لكم بأن تروا فريق عظيم جدا".

وأضاف "محمد الشناوي لا يعاني إصابة قوية، فقط تعرض لكدمة وإصابته خفيفة".

المدرب البرتغالي أتبع "ليبيا تمتلك لاعبين بجودة عالية، وهدفنا التفوق والفوز أمام الفريق الأفضل في المجموعة، وهو ليبيا، نحتاج للبحث عن الفوز في المباراة وإذا تفوقنا عليهم بالملعب سنفوز بالتأكيد".

جودة لاعبي منتخب مصر

واختتم: "لدي 24 لاعبا، وجميعا تألقوا لدرجة أنني شعرت بصداع في رأسي لاختيار من سيلعب، ولكنه صداع جيد، فأنا مدرب وأملك لاعبين كُثر أمامي".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

وستكون المباراة هي الرسمية الأولى لـ كيروش على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد الفوز على ليبيريا وديا بهدفين.

مصر تحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، وخلف ليبيا المتصدرة بـ 6 نقاط بعد جولتين.