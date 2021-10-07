/654957/إصابة-11-شخص بسبب-اندلاع-حريق-بشقة-سكنية-بوسط-مدينة-الغردقة

شهدت منطقة الدهار وسط مدينة الغردقة، حال اندلاع حريق بشقة سكنية بإحدى العمارات السكنية، أصيب 11 شخصا باختناقات ،مساء اليوم، الخميس، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف لكمان الحريق وانتقلت الأجهزة الأمنية لمتابعة الحادث.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الحريق

تفاصيل الحريق

وتعود تفاصيل الحريق عندما تلقت، غرفة عمليات الإسعاف والحماية المدنية بالغردقة ،بلاغا، يفيد نشوب حريق بوحدة سكنية بمنطقة الدهار، وتم الدفع بسيارة الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل أن يمتد لباقي الشقق السكنية المجاورة وعلي الفور تم الدفع 5 سيارات إسعاف لنقل المصابين.

إسعاف المصابين

واتضح أن الحريق نتج عن إصابة 11 شخصا باختناقات جراء الأدخنة وتم نقلهم لمستشفى الغردقة العام وعلاجهم وغادر عدد منهم المستشفي بعد تلقيهم الإسعافات الأولية وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق أخر شهدت قرية كفر سنجلف التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، اليوم الخميس، إصابة 4 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز صغيرة بقرية كفر سنجلف التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية.

دوت الخليج يرصد في السطور إصابة 4 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز صغيرة بقرية كفر سنجلف التابعة لمركز الباجور

على الفور انتقلت قوات الإطفاء، وتم السيطرة علي انفجار أنبوبة غاز صغيره بأحد المنازل المبنية بالطوب اللبن بقرية كفر سنجلف القديم.

خسائر في الأرواح ولم ينتج الحادث عن أي خسائر في الأرواح وتم نقل 4 حالات إصابة بحروق مختلفة إلى مستشفي سرس الليان المركزى لتلقى العلاج اللازم وتمت السيطرة علي الموقف بتواجد فرق من الدفاع المدني والشرطة والمرور.