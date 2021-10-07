/654960/قبل-بداية-البطولة-اليوم-كل-ما-تريد-معرفته-عن-مستر-أولمبيا-2021-بمشاركة-رباعية-مصرية-موعد-المباريات

تبدأ منافسات مستر أولمبيا في الساعات الأولى لصباح غداً الجمعة، بمشاركة 4 لاعبين مصريين، ويأتي على رأسهم حامل اللقب العام الماضي "البيج رامي".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام منافسات البطولة من 7 إلى 10 أكتوبر الجاري، وتعتبر مستر أولمبيا هي المسابقة الأشهر في عالم كمال الأجسام، وكانت بدايتها عام 1965.

وتبدأ المنافسات بعمل مؤتمر صحفي، ولن تقام أي منافسات خلال اليوم الأول للبطولة، وسيكون المؤتمر خاصة للجهة المنظمة للبطولة، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك من أجل الحديث عن الترتيبات والمنافسات.

وفي الساعات الأولى لصباح يوم الجمعة، وتحديداً الساعة الواحدة صباحاً سوف يتم عمل مؤتمر صحفي، سيشارك به بعض المشاركين في البطولة.

مسابقة مستر أولمبيا تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، وكان بطل كمال الأجسام "جو فايدر" قام باستضافة أول بطولة في كندا عام 1965.

سيطرة مصرية على «مستر أولمبيا 2021» بقيادة حامل اللقب بيج رامي «صور»

تبدأ منافسات مستر أولمبيا غداً الجمعة، وتقام بالولايات المتحدة الأمريكية، وتشهد البطولة هذا العام مشاركة رباعي مصري.

ويشارك الرباعي المصري المكون من "ممدوح السبيعي، حسن مصطفى، محمد شعبان، وأحمد الورداني".

مستر أولمبيا 2021

وظهر الثلاثي الأول في صورة مجمعة اليوم، والرسمية قبل بداية منافسات البطولة، والتي تقام في الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر.

ويشارك البيج رامي للمرة الأولى وهو حامل اللقب، ويتوقع الجميع أن يحافظ على اللقب للعام الثاني على التوالي.