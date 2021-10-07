موعد إعلان نتيجة التحويلات وفتح باب تقليل الاغتراب بجامعة الأزهر | خاص

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كشف الدكتور محمد فرج مستشار رئيس جامعة الأزهر لشئون التنسيق، موعد الإعلان عن نتيجة التحويلات بين الكليات للطلاب المستجدين، وفتح باب تقليل الاغتراب.

دوت الخليج

وقال فرج في تصريحات لـ"دوت الخليج"، إنه سيتم الإعلان عن نتيجة التحويل بين الكليات للطلاب المستجدين، أول الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن فترة التحويلات تنتهي مساء غد الجمعة.

موعد إعلان نتيجة التحويلات وفتح باب تقليل الاغتراب بجامعة الأزهر

وأشار مدير مكتب التنسيق بجامعة الأزهر، إلى أنه سيتم فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب والطالبات داخل النطاق الجغرافي، بعد الإعلان عن نتيجة التحويلات بين الكليات.

ولفت فرج، إلى أنه يحق للطلاب والطالبات التحويل إلى أي كلية في نطاقه الجغرافي، حتى لو لم يحصل على الحد الأدنى للقبول بها، شريطة أن يقدم ما يثبت إقامته في المنطقة المتواجدة فيها الكلية.

باب التقدم لاختبارات القدرات للقبول بكليات القاهرة والأقاليم

وتفتح جامعة الأزهر، خلال ساعات، باب التقدم لاختبارات القدرات للقبول بكليات القاهرة والأقاليم، للطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية.

ومن المقرر أن تتيح جامعة الأزهر، التقدم لاختبارات القبول بكليات القاهرة والأقاليم عبر الرابط التالي:

https://azu.edu.eg/azharsr/Facs/FacTest

والكليات التي تعقد اختبارات القدرات للقبول بها هي:

1. كليات الدراسات الإنسانية بالقاهرة رياض الأطفال انتظــام وتفهنا الأشراف (تخصص التربيه انتظــام ورياض الأطفال).

2. كلية اللغات والترجمة (تخصص عام انتظام ، شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الاوردية، شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية، شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية، شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية، شعبة الدراسات الإسلامية باللغات الافريقية، الترجمة الفورية إنجليزى انتظام، شعبة اللغة الانجليزية وادابها انتظــام)

3. كلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة، وبنات بالخانكة.

4. كليات التربية بالقاهرة (تخصص عام (علمي / أدبي) – المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم – الخدمة الاجتماعية – التربية الفنية – التربية الخاصة (علمي / أدبي) – رياض الأطفال – التعليم الأساسي "الحلقة الأولى" (علمي / أدبي)

5. التربية بنين تفهنا الاشراف دقهلية شعبة الخدمة الاجتماعية انتظــام، المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــام، تخصص عام انتظــام، التربية الخاصة انتظــام،

6.كلية التربية بنين بأسيوط شعب انتظــام والتربية الخاصة انتظــام، وبنات شعب انتظــام والتربية الخاصة انتظــام و رياض الأطفال انتظــام

7. كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة تخصص عام انتظام

8. كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا.

9- كلية التمريض للبنات بالقاهرة انتظــام.

التحويل بين الكليات للطلاب المستجدين

وفتحت جامعة الأزهر، الثلاثاء، باب التحويلات بين الكليات للطلاب المستجدين "الناجحين في الشهادة الثانوية"، والذين تخلفوا عن التسجيل في المرحلتين الأولى والثانية

وأتاحت جامعة الأزهر، التحويل بين الكليات للطلاب المستجدين عبر الرابط التالي:

https://tansik.egypt.gov.eg/atransfer/main.aspx

وأكدت جامعة الأزهر، أنه يمكن للطلاب المستجدين التحويل إلى أي كلية شرط أن تكون واقعة في نطاقهم الجغرافي ويبلغ المجموع الحاصلين عليها الحد الأدنى للقبول بهذه الكلية، وذلك عبر رابط تسجيل الرغبات على بوابة الحكومة المصرية.

ولفتت إلى أن تحويل طلاب النقل بين الكليات متاح ورقيا بشرط أن تكون الكلية المحول إليها الطالب حاصلا على الحد الأدنى للقبول بها خلال العام الدراسي الذي حصل فيه على الثانوية الأزهرية.

جدير بالذكر أن أن مصدر بجامعة الأزهر، قال إنه سيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، الأحد المقبل.

دوت الخليج

وأضاف في تصريحات لتحيا مصر، إن جامعة الأزهر ستعلن عن نتيجة تنسيق القبول للطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الثانوية للعام الجامعي 2021\2022، يوم الأحد المقبل.

الإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم

وكشف المصدر، أن مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر يبحث حاليا توحيد تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم بالنسبة لكليات القمة للبنين والبنات.

تنسيق القبول بالأزهر

وفتحت جامعة الأزهر، الثلاثاء، باب تسجيل رغبات الناجحين في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.

وأتاحت جامعة الأزهر، التسجيل بالمرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر الأن، لطلاب الدور الثاني للشهادة الثانوية، والذين تخلفوا عن تسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى، عبر الرابط التالي:

https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Azhar/DefaultAzhar.aspx

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة أنهت الاستعداد لتسجيل رغبات الناجحين في الشهادة الثانوية للقبول بكليات القاهرة والأقاليم للعام الدراسي 2021\2022.