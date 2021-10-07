تصفيات إفريقيا.. المنتخب المصري يدخل مباراة ليبيا بالزي الرسمي «صور»

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يلتقي المنتخب الوطني الاول لكرة القدمـ غداً الساعة التاسعة مساء، مع المنتخب الليبي في لقاء الجولة الثالثة من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل المنتخب المصري المباراة وهو يرتدي الزي الرسمي له، بالقميص الاحمر والشورت الأبيض، والشراب الأسود، ويرتدي المنتخب الطاقم الأول كمستضيف للمباراة وصاحب الأرض في اللقاء.

الاجتماع الفني للمباراة

عقد مساء اليوم الاجتماع الفني لمباراة منتخبي مصر وليبيا المقرر اقامتها في التاسعة من مساء غد بستاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة لكأس العالم.

كما عقد اجتماع برئاسة الأرتيري توكو جويش مراقب المباراة ومحمد الشواربي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم وطاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة ، كما حضر عن المنتخب الوطني وائل جمعة مدير الفريق ومحمد صلاح المدير الإداري وعبد الله سيد مسئول المهمات.

زي المنتخبين في المباراة

واستعرض مراقب المباراة التعليمات التنظيمية والبرنامج الزمني السابق على المباراة، كما تم الاتفاق على أن يرتدي المنتخب الوطني زيه الأساسي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء ، فيما يرتدي المنتخب الليبي القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب البيضاء.

موعد مباراة مصر وليبيا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

وستكون المباراة هي الرسمية الأولى لـ كيروش على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد الفوز على ليبيريا وديا بهدفين.

مصر تحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، وخلف ليبيا المتصدرة بـ 6 نقاط بعد جولتين.

قائمة منتخب مصر أمام ليبيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

وفاز منتخب مصر في المباراة الأولى على أنجولا بهدف نظيف، وتعادل في المباراة الثانية مع الجابون بهدفٍ لكل فريق، ليصبح رصيده 4 نقاط في المركز الثاني.

أما منتخب ليبيا فقد فاز في الجولة الأولى على الجابون بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة، وانتصر على أنجولا في المباراة الثانية ليتصدر المجموعة بست نقاط.