شيخ الأزهر لأعضاء تحكيم جائزة زايد للأخوة : ضعوا مشاهد المشردين نصب أعينكم

جدة - نرمين السيد - وخلال الاجتماع، حثَّ الإمام الأكبر أعضاء اللجنة على المضى قُدمًا فى عملهم بالمشروع الإنسانى العالمى للأخوة الإنسانية، مشددًا على أن وثيقة الأخوة لم تكن يومًا موجهة لدين معين أو عرقية وقومية محدَّدة، وإنما هى للإنسان أيًّا كان عرقه أو دينه أو لونه، مؤكدًا أن الاختلاف سنة كونية لحكمة إلهية، ولو أرادنا الله متشابهين لخلقنا كذلك، ولكن كانت حكمته فى الاختلاف حتى فى مستويات الإدراك بين الإنسان وغيره من الكائنات، وسيظل هذا الاختلاف مبدأ للإنسانية إلى يوم القيامة، وقد أرسى الله التعارف والتآخى والتآلف كمبادئ تحكم علاقة هؤلاء المختلفين، محذرًا أننا إذا حِدْنا عن هذا المبادئ خالفنا الحكمة الإلهية وضِعنا وضاع كل شئ.

وصرح فضيلة الإمام الأكبر أن العالم عاش حروبًا ومآسى محزنة؛ خاصة فى الشرق الأوسط وإفريقيا اللذين لا يزالان يعانيان وينزفان ألمًا، مضيفًا فضيلته: "أكاد أبكى دمًا حينما أرى مشاهد المشردين واللَّاجئين والفقراء والأطفال، عليكم أن تضعوا هذه المشاهد نصب أعينكم، وتسخروا جهودكم لمساعدة الناس، لديكم فرصة ذهبيَّة للمشاركة فى تغيير هذا العالم إلى الأفضل، إلى عالم تسودُه المحبَّة والأخوَّة".

من جانبهم، أعرب أعضاء لجنة التحكيم عن امتنانهم لفضيلة الإمام الأكبر على هذا اللقاء ودوره الرَّائد فى نشرِ قيم الحوار والتسامح والوسطيَّة والاعتدال، والذى توج بتوقيعه وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية مع قداسة البابا فرنسيس فى العاصمة الإماراتية أبوظبى عام 2019، مؤكدين أن قيم هذه الوثيقة ستكون نبراسًا يهتدون به فى عملية اختيار الفائزين بالجائزة فى دورتها الثالثة 2022.

وأكد أعضاء لجنة التحكيم أنه لا يمكن إدراك قيمة جائزة زايد بدون إدراك قيمة الأخوة الإنسانية، مشيرين إلى أن مهمتهم لا تقتصر على اختيار الفائزين، بل خلق نماذج وقدوة ليحذو العالم حذوهم ينشرون قيم السلام والأخوة، وأن الأخوة الإنسانية لا تقتصر على تعامل الإنسان مع أخيه من بنى الإنسان، ولكن أيضًا تعامله مع البيئة التى يعيش فيها، ويقع على عاتقه حمايتها والحفاظ عليها.

وأضاف أعضاء اللجنة: "سوف نبذل كل ما فى وسعنا لمساعدة الفئات الأكثر تهميشها والأقل تمثيلًا، سنحاول جعل هذا العالم أفضل للفقراء والمشرَّدين والمرأة والطفل، نعدكم بأن نقوم بعملنا بحيادية تامة، وسوف يكون عملنا انعكاسًا للقيم التى نصَّت عليها وثيقة الأخوة الإنسانية، حان الوقت لنتحد جميعًا ونتحلَّى بالشجاعة لطى صفحة الخلافات وفتح صفحة جديدة من أجل مصلحة الإنسان".

وتضم لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2022 المستقلة محمد إيسوفو، الرئيس السابق للنيجر والحائز على جائزة إبراهيم للإنجاز فى القيادة الإفريقية، وخوسيه راموس هورتا، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1996م، والرئيس السابق لجمهورية تيمور الشرقية، وفومزيل ملامبو-نكوكا، نائب رئيس جنوب إفريقيا سابقاً والوكيل السابق للأمين العام للأمم المتحدة، والكاردينال مايكل تشيرنى، وكيل قسم المهاجرين واللاجئين بالكرسى الرسولى، وليا بيسار، رئيسة مشروع "علاء الدين"، والمستشار محمد عبد السلام، الأمين عام اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.

وتعليقًا على اللقاء، صرح المستشار محمد عبدالسلام قائلًا: "إن لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2022 حريصة على المساهمة فى مسيرة الأخوة الإنسانية التى أرسى دعائمها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، اللذين تم اختيارهما أول فائزين فخريين بالجائزة عام 2019، ويقع على عاتقنا فى لجنة التحكيم مسؤولية اختيار الفائز أو الفائزين المستحقين للجائزة لعام 2022 ممَّن يجسدون قيم الأخوة الإنسانية التى أرسى قواعدها فى العصر الحديث هذان الزعيمان الدينيان العظيمان".

وتعد جائزة زايد للأخوة الإنسانية، والتى انبثقت من وحى وثيقة الأخوة الإنسانية وتتضمن جائزة مالية قيمتها مليون دولار أمريكى، وهى جائزة عالمية مستقلة تحتفى بالأفراد والكيانات التى تقدم إسهامات جليلة فى مجال التقدم الإنسانى والتعايش السلمى، وتمنحها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية سنويًّا فى الرابع من فبراير وهو اليوم الذى اعتمدته الأمم المتحدة يومًا دوليًّا للأخوة الإنسانية، الذى يوافق الذكرى السنوية لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية.

سُمِّيتِ الجائزة بهذا الاسم تكريمًا للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله"، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعكس القيم التى تحتفى بها الجائزة تفانى الشيخ زايد فى العمل عن كثب مع الناس من جميع الخلفيات، وإرثه الأخلاقى، وإنسانيته، واحترامه للآخرين ومساعدتهم، دون النَّظر إلى دينهم أو جنسهم أو عرقهم.

ومن المقرر، أن تنتهى عملية الترشيح لجائزة زايد للأخوة الإنسانية 2022 فى الأول من ديسمبر 2021، وسيتم الإعلان عن الفائز أو الفائزين بالجائزة فى الرابع من فبراير 2022.

ويمكن تقديم الترشيحات من قبل المرشحين المؤهلين من خلال الموقع الرسمى لجائزة زايد للأخوة الإنسانية عبر الرابط التالى: https://zayedaward.org/.