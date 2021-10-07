إنفوجراف.. استعدادات جامعة الأزهر للعام الدراسى 2021-2022

جدة - نرمين السيد - وأتاحت جامعة الأزهر تطبيق نظام الساعات المعتمدة لجميع الطلاب، كما اشترطت على راغبى السكن بالمدينة الجامعة، تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا. ووفرت الجامعة سيارة متنقلة لمعاملات بطاقات الدفع الإلكترونى، واتخذت الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. ووجهت الجامعة عمداء الكليات، بغرس قيم الانتماء الوطنى والجامعى، وأصدرت مجلة "الملتقى" للتعريف بأنشطة الجامعة وإنجازاتها.

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