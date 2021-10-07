فيديوجراف.. استثمارات التعليم فى 7 سنوات

جدة - نرمين السيد - ويستعرض "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى استثمارات التعليم فى 7 سنوات:

حيث يبلغ حجم الاستثمار فى التعليم ما قبل الجامعى والجامعى 100 مليار جنيه، كما تبلغ قيمة الاستثمارات الجارى الانتهاء منها فى التعليم العالى لـ550 مشروعًا 140 مليار جنيه.

ورصدت الحكومة 56.4 مليار جنيه للخدمات التعليمية خلال «2021 - 2022»، وبلغت قيمة الاستثمارات الموجهة لمشروعات التربية والتعليم خلال «2021 – 2022»، 19.4 مليار جنيه.

وبلغت الاستثمارات الموجهة لمشروعات التعليم الجامعى خلال «2021 – 2022» 22 مليار جنيه.

وفيما يخص مستهدفات التعليم قبل الجامعى فى العام الجديد، فتسهدف الحكومة لبناء 40 ألف فصل جديد، والتوسع فى إنشاء المدارس المصرية اليابانية، والتوسع فى تجربة مدارس النيل لتصل إلى 22 مدرسة.