فيديو ..كيف ساهم الإعلام والكرة فى نجاح خطة الخداع الاستراتيجى؟

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استضافته فى الفيلم الوثائقى "عن قرب.. خطة الخداع الاستراتيجى"، الذى قدمه الإعلامى أحمد الدرينى، والذى يتحدث عن كيفية وضع الرئيس محمد أنور السادات، خطة للخداع الاستراتيجى، والتى كان غرضها إخفاء كل نية للحرب.

وأوضح، أستاذ اللغة العبرية بجامعة عين شمس، أن جهاز المخابرات الإسرائيلى بشقيه، الموساد والمخابرات الحربية، كان وما يزال لديه مكتب خاص بالشؤون المصرية، هذا المكتب يعتمد فى مصادر المعلومات على مصادر علنية، مثل الصحف وما يدور فى المجتمع، إلى جانب تحليل الصور الجوية من الجبهة، والصور التى ترسلها الأقمار الصناعية، إلى جانب المعلومات التى كان يرسلها الجواسيس.

وبين عبود أن كل هذه المعلومات يتم تحليلها بدقة، ويتم ربطها بعضها ببعض للوصول إلى تقدير موقف حقيقى.

من جهته، قال الإعلامى محمد عبد الرحمن، إن الإعلام المصرى نفذ خطة تكتيكية ضمن خطة الخداع الاستراتيجى التى اعتمدت عليها الدولة المصرية قبل حرب أكتوبر 73.

وأشار عبد الرحمن إلى أن تعليق الإذاعة على الأنباء، مثل أن مصر ستظل تناضل حتى تحصل على حقها حتى بدا كما لو كانت مصر تخدر الرأى العام الداخلى، وحتى لا تشعر إسرائيل أن مصر تخفى شيئا، حتى أصبح المذيع جزءا من خطة الخداع الاستراتيجى.

كما علقت إيناس جوهر رئيسة الإذاعة المصرية على وجودها ضمن خطة الحرب قائلة: "الرئيس السادات كان يضمر نية الحرب فى الوقت الذى كان فيه حفلات ترفيه للجنود على الجبهة ولعب كرة القدم، بالإضافة إلى الاعتماد على الأغانى والنكات فى الإذاعة من أجل إخفاء نية الحرب".

أما الكاتب الصحفى ياسر أيوب، فتحدث خلال الفيلم الوثائقى عن دور كرة القدم فى حرب 6 أكتوبر، قائلا إنه لأول مرة تستخدم كرة القدم فى خطة الخداع الاستراتيجى التى تمهد لحرب مفاجئة وصراع عسكرى.

وأضاف أن ذلك بدأ سنة 1970 عندما احتشد المصريون فى استاد القاهرة لمشاهدة نادى الإسماعيلى الذى حصد بطولة أندية إفريقيا والفرحة التى عاشتها مصر، مبينا: "دى كنت أول فرحة جماعية بعد هزيمة 67".

وأشار إلى أن إسرائيل وقفت أمام هذه المباراة كثيرا، وبدأت فى متابعة الكرة المصرية، ومن هنا زاد لديها الاقتناع بأن مصر لا تنوى الحرب.

كما عاد الإعلامى محمد عبدالرحمن، للحديث مجددا، قائلا إن خطة الرئيس الراحل أنور السادات كانت قائمة على عدم إشراك أحد فيها، لكنه استغل اليسار لإنجاح خطته، فكان اليسار المصرى يؤكد أن الإدارة المصرية ضعيفة غير قادرة على الحرب، وهو ما اقتنعت به إسرائيل.

وأضاف عبدالرحمن، أن اليسار حقن المثقفين، والطلبة خرجوا فى تظاهرات يسبون الإدارة المصرية ويطالبون بحرب عاجلة، فأصبحت صورة السادات أنه رئيس ضعيف شعبه يحثه على الحرب لكنه لا يحارب، وهو أضعف من أن يحارب، وهكذا نجحت خطة الخداع الاستراتيجى.

كما قالت الأميرة رشا يسرى، الصحفية المتخصصة فى الشأن الإسرائيلى، إن وزير الصحة الإسرائيلى قال إن اتخاذ كل معلومة استخباراتية واستدعاء الاحتياطى سيرهق الاقتصاد، فتوصلوا فى هذه الجلسة إلى أنه كلما زادت الإشارات بأن هناك حربا لن تقوم الحرب، فكان القرار صعبا عليهم، لأن المعلومة أمامهم لكنهم لا يرونها.

وأشارت يسرى إلى أن جولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل، يوم اندلاع الحرب، قالت إن المصريين على وشك أن يشنوا هجوما، اليوم السادسة مساء، لكن لم يحرك أحد ساكنا، حتى وصل لموشى ديان ورقة تقول إن مصر بدأت الهجوم، لتقول جولدا مائير حينها: "كنا معتادين أن السادات رجل غير جاد".