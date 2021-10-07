جدة - نرمين السيد - بدأت الدولة تنفيذ خطة تطوير مناطق القاهرة التاريخية والإسلامية، والتى تضم عددا كبيرا من الآثار الإسلامية والمبانى التراثية، وذلك ضمن خطة إعادة الرونق الحضارى للعاصمة وتعظيم الاستفادة من هذه المناطق.





وفيما يلى أبرز ملامح تطوير القاهرة التاريخية عبر الفيديوجراف التالى، حيث شمل المشروع مناطق خلف مسجدى الحاكم والحسين وباب زويلة والخيامية، كما ضم مناطق قصبة رضوان والسبكى وكفر الطماعين وكفر الزغارى.

ويعد المشروع نقلة حضارية لاستعادة المظهر الحضارى بالمناطق التاريخية، ووصل حجم التكلفة إلى 30 مليار جنيه ويحظى بمتابعة مستمرة من رئيس الوزراء، كما يهدف إلى تأهيل الأحياء العمرانية التاريخية وإعادة استخدامها، والإبقاء على الحرف اليدوية الأصيلة وتطوير العقارات الموجودة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف - تطوير القاهرة التاريخية .. مناطق تستعيد رونقها قريبًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.