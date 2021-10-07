وزير السياحة: الدولة المصرية تحرص على الحفاظ على الإرث الحضارى والثقافى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير السياحة والآثار بالسفارة المصرية فى باريس، حضره ما يقرب من 25 من ممثلى كبرى وسائل الإعلام الفرنسية من صحف ومجلات ومواقع الكترونية ووكالات الأنباء وقنوات تليفزيونية فرنسية، وبحضور السفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، والوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، ومحمد فرج الملحق السياحى بالمكتب السياحى ببرلين بألمانيا والمُشرف الإدارى والمالى على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

واستعرض العنانى أهم التطورات التى يشهدها القطاع السياحى والأثرى فى مصر، مشيرا إلى الخطوات التى اتخذتها مصر للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع، ومستعرضاً أهم الاجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التى تتخذتها الدولة المصرية ويتم تطبقها بكل دقة وجدية فى المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الآثرية والمطارات والأنشطة السياحية المختلفة والتى تم وضعها وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالميةلمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأكد على أن الوزارة تقوم بمعاقبة وإغلاق المنشأة المخالفة لهذه الضوابط، حيث أن سلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين والحفاظ على سمعة المقصد السياحى المصرى على قمة أولوياتنا.

وتحدث الوزير عن الإجراءات المطلوبة لدخول السائحين إلى مصر، حيث تسمح مصر باستقبال السائحين المطعمين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا أو من لديهم تحليل PCR سلبى، لافتاً إلى ما تقوم به الدولة المصرية فى حال الإصابة البسيطة لأحد السائحين بالفيروس، حيث يتحمل الفندق مدة إعاشة كاملة للسائح المصاب ومرافقيه حتى إتمام علاجه مجاناً بمعرفة وزارة الصحة.

كما أوضح الوزير أن هناك 74 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الى مصر إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للحصول على التأشيرة السياحية لمصر.

وفيما يتعلق بالجهود التى تقوم بها مصر للحفاظ على صحة السائحين بها وكيفية تأمينهم من الإصابة بفيروس كورونا خلال زيارتهم لمصر، أشار الوزير إلى أنه بجانب الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى يتم تطبيقها، فإن مصر قامت بتطعيم جميع العاملين فى القطاع السياحى بالمحافظات السياحية ومعظم المواطنين بها بالأمصال المضادة لفيروس كورونا، وجارى تطعيم باقى المحافظات.

كما أكد الوزير على أن المقصد السياحى المصرى مقصداً متميزاً طوال العام ويقدم للسائح تجربة سياحية متفردة ومتنوعة بأمان كامل يستمتع خلالها بشواطئ مصر الخلابة وجوها الرائع والمشمس، إلى جانب الاستمتاع بالحضارة المصرية العريقة والآثار المصرية الفريدة.

وأضاف أن مصر تعمل الآن على خلق منتج سياحى جديد متكامل يجعل السائح يستمتع بتجربة سياحية فريدة ومميزة ويعطيه فرصة للاستمتاع بالأنماط السياحية المختلفة خلال زيارته لمصر من خلال دمج منتج السياحة الثقافية بمنتج السياحة الشاطئية والترفيهية، حيث تم إنشاء متحفين للآثار فى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ حتى يستطيع السائح الاستمتاع بالأماكن الشاطئية المشمسة والطبيعة الخلابة صباحاً وزيارة هذه المتاحف ليلاً للتعرف على الحضارة المصرية العريقة، بالإضافة إلى ربط مدن وادى النيل بالمدن السياحية الساحلية فى منتج جديد عن طريق استحداث خطوط طيران داخلى تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبو سمبل.

كما تحدث عن جهود الوزارة فى مجال التحول الرقمى، مشيراً إلى قيام الوزارة بإطلاق خدمة إرسال رسائل نصية للسائحين على هواتفهم المحمولة عند وصولهم إلى المطارات المصرية للترحيب بهم وتعريفهم برقم الخط الساخن الذى أطلقته الوزارة لخدمة السائحين (19654) وللرد على استفساراتهم والاستماع لمقترحاتهم أو شكواهم، كما تحتوى الرسائل النصية على أرقام طوارئ الشرطة والإسعاف.

وخلال المؤتمر، تطرق وزير السياحة والآثار للحديث عن المشروعات والافتتاحات الأثرية التى تمت خلال الفترة الماضية، حيث أكد على أن الدولة المصرية تحرص على الحفاظ على الإرث الحضارى والثقافى المصرى الفريد للأجيال القادمة والبشرية، مشيرا إلى أن الدولة ممثلة فى وزارة السياحة والآثار تقوم بتنفيذ مشروعات ترميم وصيانة للآثار وتطوير المتاحف على مستوى الجمهورية، مستعرضاً أهم الافتتاحات والمتاحف التى تمت خلال الفترة الماضية ومنها افتتاح متاحف الغردقة وشرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية بالقاهرة، بالإضافة إلى افتتاح المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط واستقباله لموكب المومياوات الملكية، وافتتاح مشروعات ترميم كل من المعبد اليهودى إلياهو هانبى بالإسكندرية، وقصر البارون إمبان بمصر الجديدة، وهرم زوسر أول بناء حجرى فى العالم بعد الإنتهاء من أعمال ترميمه التى استمرت 14 عاما، والمقبرة الجنوبية للملك زوسر بسقارة.

وأشار الوزير إلى أن هناك عددا من المشروعات الأثرية والمتاحف التى لايزال يتم العمل بها لافتتاحها قريباً من بينها المتحف المصرى الكبير، والاحتفالية الكبرى المقرر إقامتها قريباً بمحافظة الأقصر، وتطوير المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية.

وتحدث الوزير أيضاً عن حرص الوزارة على تطوير المواقع الأثرية وتوفير خدمات الزائرين بها واتاحتها لجميع الزائرين وخاصة من ذوى الهمم لتحسين تجربة الزائرين، مشيراً إلى أنه تم افتتاح أول مطعم سياحى فى منطقة أهرامات الجيزة، كما أنه جارى أعمال تطوير الخدمات بالقلعة وغيرها من المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.

كما أشار الوزير إلى أنه تم افتتاح وتطوير 3 مواقع على مسار العائلة المقدسة فى ظل مشروع "إعادة إحياء مسار العائلة المقدسة" هم المنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود بمحافظة الغربية، والمنطقة المحيطة بكنيسة العذراء مريم بسخا بمحافظة كفر الشيخ، وموقع تل بسطا بمحافظة الشرقية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويرهم.

وأضاف أنه تم افتتاح مجموعة من الآثار الإسلامية آخرها كان افتتاح مسجد الطنبغا الماردانى، كما استعرض الوزير خلال المؤتمر أبرز الاكتشافات الأثرية خلال الأعوام السابقة ومنها الكشف عن أكثر من 100 تابوت خشبى ملون بسقارة، معلناً أنه خلال الفترة القادمة سيتم الاعلان عن كشف أثرى جديد.

وتحدث الوزير عن المتحف القومى للحضارة المصرية وافتتاح قاعتى العرض المركزى والمومياوات بالمتحف، واستقباله لموكب المومياوات الملكية الذى أقامته مصر وشهده العالم فى أبريل الماضى فى موكب مهيب لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

وأوضح أن هذا الحدث لم يُستهدف من تنظيمه المصريين والسائحين فقط بل قدمته مصر للأجيال الجديدة ليشعروا ببالغ الفخر لانتمائهم لمصر ولهذه الحضارة العظيمة، وأضاف أن هذا الحدث كما كان محط أنظار العالم فإنه ساهم فى زيادة شغف السائحين من مختلف الدول بزيارة مصر لمشاهدة المومياوات الملكية، بالإضافة إلى الاستمتاع بمقوماتها السياحية المتنوعة.

وأشار الوزير الى أن عام 2022 سيشهد حدثين هما الاحتفال بمرور كل من 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، و200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة.

وحول افتتاح المتحف المصرى الكبير، قال الوزير إن هذا المتحف يعد واحد من أكبر المشروعات الثقافية على مستوى العالم، مؤكدا على أن قاعتى عرض الملك توت عنخ آمون سوف تكون من أجمل قاعات العرض فى العالم.

وأضاف أن تحديد موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير لن يكون مرتبطاً بمصر فقط إنما سيكون مرتبطاً بالحالة الصحية فى العالم بأكمله حتى يتسنى اختيار التوقيت المناسب للجميع، حيث سيتم دعوة ملوك وملكات ورؤساء دول العالم لهذا الحدث، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة فى العالم.

ودعا وزير السياحة والآثار السائحين، الفرنسيين لزيارة مصر والاستمتاع بمقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة وبالرحلات النيلية "نايل كروز" لزيارة عدد من المحافظات السياحية خلال الرحلة بين الأقصر وأسوان للاستمتاع بالتنوع الأثرى والثقافى والحضارى والمجتمعى الذى تتمتع به هذه المحافظات والتعرف على كنوز الحضارة المصرية العريقة ومشاهدة الآثار المصرية الفريدة والمتنوعة والمقومات السياحية الطبيعية التى تتمتع بها هذه المحافظات.

كما دعاهم لزيارة الأسواق التقليدية الموجودة بالمحافظات السياحية المختلفة فى مصر والتى يمكن للسائحين زيارتها خلال رحلاتهم السياحية إلى مصر حيث تتميز بالعديد من السلع والمنتجات التراثية والحرف اليدوية الرائعة والتى يمكن لهم شرائها واقتنائها كهدايا تذكارية.

ووجه لهم الدعوة أيضا لمد فترات رحلتهم السياحية لمصر لزيارة المدن الساحلية المختلفة والتى تتميز بالشواطئ المشمسة والجو الدافئ والمناظر الطبيعية، إلى جانب زيارتهم للأماكن الأثرية التى لديهم شغف بها، مشيراً إلى أن الشواطئ المصرية هى الشواطئ الوحيدة الدافئة فى الشتاء.