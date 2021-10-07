/654966/الصيدلة-تتابع-حملاتها-مع-التموين-وتضبط-مخالفات-جديدة-بالفيوم-صور

تمكنت إدارة الصيدلة برئاسة د مرفت فؤاد - مدير الادارة بالاشتراك مع إدارة التموين والتجارة الداخلية وتحت إشراف ومشاركة د احمد عثمان - رئيس قسم التفتيش الصيدلى بضبط مكان يعمل كصيدلية ويديرها شخص غير صيدلى وذلك فى محيط إدارة يوسف الصديق وتم مصادرة المضبوطات حوالى ٩٠٠عبوة دوائية باجمالى ٢٤٠٠٠جنية، تنفيذا لتعليمات معالى المحافظ وموافقة الدكتور حاتم جمال الدين – وكيل وزارة الصحة.

الصيدلة تتابع حملاتها مع التموين وتضبط مخالفات جديدة بالفيوم

كما تم ضبط مخالفات بصيدلية من أدوية تابعة للجدول الاول والتانى موجودة بصورة غير قانونية ، وأدوية تأمين صحي ومستشفيات، وأدوية غير مسجلة مجهول المصدر اجمالى العبوات حوالى ١٠٠عبوة باجمالى ١٠,٠٠٠ جنية.

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ونجحت الرقابة في غلق الصيدلية تنفيذا لقرار معالى المحافظ لعدم وجود مدير مسئول وايضا تم غلق 3 صيدليات تنفيذا لنفس القرار بالإشتراك مع دكيتور أحمد عثمان رئيس قسم التفتيش الصيدلى والدكتور علاء محمد عبد العليم.

محافظ الفيوم يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري

وتوجه محافظ الفيوم بالدعاء لشهداء الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، والدعاء بالخير والأمن لمصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. الزهور على النصب التذكاري

بمناسبة نصر أكتوبر.. محافظ المنيا يقدم التهنئة لرجال القوات المسلحة بمطار المنيا

وقدم محافظ المنيا، درع المحافظة إلى السيد قائد المطار، مؤكدا المحافظ أن القوات المسلحة المصرية، ستظل هي الدرع والسيف لحماية الأرض والوطن بفضل قيادتنا السياسية الرشيدة وتكاتف أبناء الشعب المصري العظيم، فالاحتفال بهذه الذكرى المجيدة تبعث دائما على الفخر والاعتزاز بالجندي المصري كخير أجناد الأرض والذي استطاع بالعزيمة والإرادة خلال حرب أكتوبر 1973 استعادة الكرامة والنصر والأرض للشعب المصري والشعوب العربية.

على جانب أخر قام البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الثامن والاربعين لنصر أكتوبر.

جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية للمتحدث بأسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

وقال قداسة البابا :”يطيب لنا أن نهنئ سيادتكم بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات اكتوبر المجيدة التى سطرتها سواعد المصريين من خلال القوات المسلحة الباسلة ودماء أبنائها الابرار إذ صنعو ملحمة وطنية يشهد لها العالم “.

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة العيد ال ٤٨ لنصر أكتوبر

واضاف” ومازال يشهد مجهودات سيادتكم والدولة المصرية للحفاظ على الرفعة المصرية فى كافة المجالات “.

واختتم البابا : نرجو لكم ولجيشنا العظيم مزيدآ من التقدم والأعمال المجيدة فى سبيل تنمية وطننا الغالى مصر.