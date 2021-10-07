/654959/التشكيل-الرسمي-لمباراة-فرنسا-وبلجيكا-بدوري-الأمم-الأوروبية

أعلن المديرين الفنين لمنتخبي فرنسا وبلجيكا تشكيل الفريقين لخوض لقاء الالدور القبل النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي ستنطلق في التاسعة إلا ربع مساء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل المنتخب الفرنسي لقاء اليوم امام المنتخب البلجيكي في لقاء يبحث فيه عن الصدارة والفوز، علي البلجيك وتحقيق البطولة بعد خسارة بطولة كأس أمم أوروبا، والخروج من البطولة من نصف النهائي.

وفي الجانب المقابل يدخل المنتخب البلجيكي صاحب الصدارة لترتيب أفضل المنتخبات على العالم بكل أسلحته وقوته، أمام الديوك في اللقاء.

تشكيل منتخب بلجيكا أمام فرنسا:

حراسة المرمي: كورتوا

خط الدفاع: توبي ألديرفيريلد - ديناير - فيرتونخين - كاستاني

خط الوسط: فيتسيل - تيليمانس - دي بروين

خط الهجوم: كاراسكو - إيدين هازارد – لوكاكو

تشكيل منتخب فرنسا أمام بلجيكا:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: بافارد - كوندي - فاران - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: لوكاس هرنانديز - رابيو - بوجبا -

خط الهجوم: جريزمان - كيليان مبابي - كريم بنزيما

قائمة منتخب فرنسا:

حراسة المرمى: لوريس، كوستل، ماينان.

الدفاع: ديني، دوبوا، كيمبيمبي، كوندي، أوباميكانو، فاران، بافردو، ثيو هرنانديز .

الوسط: بوجبا، رابيو، تشواميني، فيريتو، جيندوزي ،.

الهجوم: بنزيما، موسى ديابي، جريزمان، وسام بن يدر، مارسيال، مبابي.

قائمة منتخب بلجيكا:

في حراسة المرمى: كاستيلز ، كورتوا ، مينيوليه ، سيلز.

في الدفاع : ألدرفيلد ، فيرتونخين، بوياتا ، كاستاجاني ، مونير ، دينيار.

خط الوسط: دي بروين ، ديندونكر ، تيلمانز ، فاناكين ، فيتسل ، ثورجان هازارد ، ساليميكرس ، كاراسكو.

في الهجوم : دي كيتيلاري ، إيدين هازارد ، لوكباكيو ، تروسارد ، باتشواي ، لوكاكو.

نتيجة مباراة إيطاليا وأسبانيا

سجل فيران توريس الهدف الأول في المباراة في الدقيقة السابعة عشر من عمر المباراة، وجاء بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول.

تلقي الدولي الإيطالي بونوتشي قائد منتخب الأوروز، بطاقة حمراء في المباراة، بعد تلقية بطاقتي صفراء في الشوط الأول، ليزيد من مخاوف المنتخب الإيطالي.

نجح لورينزو بيلجريني مهاجم المنتخب الإيطالي من تسجيل هدف تقليص الفارق لفريق بلاده، في الدقيقة 83 من عمر المباراة، من خلال هجمة مرتده من فريدريك كييزا بعد ركنيه على فريقه، وينفرد من الدفاع الإسباني، ويهديها لزميله بليجريني ويسكنها الشباك.