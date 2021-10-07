/654967/ياسمين-أبوطالب-إنتصارات-أكتوبر-المجيدة-أثبتت-قدرة-المصريين-على-قهر-الصعاب-وتحمل-المسؤولية

هنأت الدكتورة ياسمين أبوطالب، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والقوات المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد، مؤكدة أنها مناسبة عطرة يتذكر فيها المصريين كيف دافع جيشنا العظيم عن أراضنا الغالية واستطاع إسترداد سيناء بعد 6 سنوات من الإحتلال الغاشم، وتحطيم مانع خط برليف.

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وقالت «أبوطالب» في بيان لها، إن إنتصارات أكتوبر العظيمة أثبت قوة وبسالة رجال العسكرية المصرية، وقدرتهم على تحطيم الصعاب، وتضحياتهم بالغالي والنفيس من أجل عزة وكرامة المصريين والحفاظ على أرض الوطن ومقدراته، مشيرة إلى كلمة الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، وتأكيده أن الدولة لن تترك أي مكان في سيناء دون تنمية أو أي أرض دون تعميرها وأن عملية تطوير الدولة مستمرة ولا يمكن أن تتوقف.

ياسمين أبوطالب: إنتصارات أكتوبر المجيدة أثبتت قدرة المصريين على قهر الصعاب وتحمل المسؤولية

وأوضحت أمين سر النواب، أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي وفي ذكرى انتصارات أكتوبر، استطاعت أن تسطر قصة عظيمة في التنمية والتطور يتحاكى بها العالم أجمع، كما استطاعت دحر الإرهاب بما يؤكد أن انتصارات الدولة المصرية مستمرة على كافة الأصعدة وفي كافة المجالات، وأن قواتها المسلحة قادرة ومستعدة في أي وقت على حماية الوطن والقضاء على أعداء مصر مهما كلفها ذلك من أرواح زكية.

وأكدت النائبة ياسمين أبوطالب، أن انتصار أكتوبر كان حربًا عسكرية مبهرة، أبهرت العالم أجمع وغيرت فكره عن القوة العسكرية المصرية، وأثبتت قدرة المصريين على قهر الصعاب وتحمل المسؤولية، وقهرت الغطرسة الإسرائيلية، وعلمت الجميع درسًا قاسيًا عندما يتعامل مع الجيش المصري الباسل، موجهة التحية لشهداء مصر الأبرار على مر العصور، متمنية لمصر وشعبها التوفيق والنجاح الدائم في شتى المجالات.