/654968/الزمالك-يوافق-على-رحيل-صفقة-دفاعة-الجديدة-لـ-الإسماعيلي

أعلن نادي الدراويش عن ضم مدافع الزمالك محمود شبانه، لمدة عام على سبيل الإعارة، في الإنتقالات الصيفية الجارية، وجاء ذلك قبل مشاركة شبانة مع القلعة البيضاء، في أي مباريات رسمية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن الجدير بالذكر أن نادي الزمالك جاء بمحمود شبانة مداع فريق أسوان في الـ 6 وبشكل رسمي، بصفقة إنتقال حر، بعد هبوط فريقة للقسم الثاني بالدورلاي المصري.

محمود شبانة

وجاء محمود شبانة في الإنتقالات الصيفية الجارية من نادي أسوان، بعد مدته مع الزمالك أربعة مواسم، بداية من الموسم القادم.

وياتي رحيل محمود شبانة من القلعة البضاء، في الإنتقالات الصيفية بعد الأزمة التي يواجهها النادي بإقاف ورفض طعن النادي من قبل المحكمة الدولية.

شارك شبانة مع أسوان الموسم الماضي في 32 مباراة في الدوري وخرج بشباك نظيفة في ست مباريات، واحرز اللاعب 4 اهداف، بينما حصل علي 3بطاقات صفراء.

وكيل سيف الدين الجزيري

أكد علاء أباظة، وكيل اللاعب سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك، أن قرار وقف القيد للنادي يمنع إستمرار اللاعب مع النادي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" ننتظر إلتماس نادي الزمالك لدى الفيفا وفي حال عدم الموافقة على رفع الإيقاف، سيكون هناك قرارات آخرى، ولكن التحرك سيكون عن طريق نادي الزمالك".

إيقاف القيد لنادي الزمالك

وواصل" نحترم نادي الزمالك، واللاعب ملتزم بتعاقدة مع نادي الزمالك، وننتظر حل الأزمة لأن اللاعب يريد التواجد مع نادي الزمالك خلال الفترة القادمة".

واختتم" لا توجد أي عروض داخلية أو خارجية لسيف الجزيري حتى الآن، والأهم هو مصلحة اللاعب والنادي خلال الفترة القادمة".

حسين لبيب يعلنها صريحة للجماهير.. أتبرع بـ 100 جنية لنادي الزمالك لإنهاء مستحقات اللاعبين ومشاكل النادي

طلب حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، أنه يطلب من جماهير نادي الزمالك التبرع للنادي من أجل حل أزمة رواتب اللاعبين ومشاكل النادي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أم بي سي مصر" حساب نادي الزمالك في البنك رقمه 1911، وبوعد الجماهير في حال التبرع هيتم توزيع المبالغ المالية في حساب اللاعبين وليس المشاريع".

وطالب حسين لبيب جماهير الزمالك التبرع من أجل سداد مستحقات اللاعبين والتجديد لمن تنتهي عقودهم خلال الفترة القادمة.