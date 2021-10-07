/654969/محمد-محمود-إنتصارات-أكتوبر-المجيدة-تبعث-الأمل-والفخر-في-نفوس-المصريين

هنأ النائب محمد محمود عبدالقوي، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق محمد زكي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 47 لنصر السادس من أكتوبر العظيم.

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وقال «عبدالقوي» في بيان له، إن حرب السادس من أكتوبر المجيدة ليست فقط ملحمة طيران وبحرية ومدفعية، لكنها ملحمة شعب كامل وعقل ودهاء ومكر وخداع وتلاحم وحب وتفاني وإقدام واستنزاف وإدارة ورؤيا للقائد والشعب والجيش، مضيفًا أن رجال القوات المسلحة في السادس من أكتوبر أثبتوا للعالم أجمع أن بالإيمان والتحدي يستطيع الإنسان المصري صنع المعجزات، موضحًا أن عبور القناة وتحطيم الساتر الترابي ورفع علم مصر على الجبهة كان بمثابة زلزال زلزل كيان العدو وأصاب إسرائيل بالصدمة الغير متوقعة.

محمد محمود: إنتصارات أكتوبر المجيدة تبعث الأمل والفخر في نفوس المصريين

وأكد عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري بكل فئاته سطر ملحمة تاريخية من خلال تكاتف كل فئات المجتمع خلف القوات المسلحة، فكانت طوابير من تطوعوا في العمل خلف القوات المسلحة سواء رجال أو نساء أو شيوخ، متابعاً أن الرئيس محمد أنور السادات ومن قبله الرئيس جمال عبد الناصر أستطاعا تدارك آثار نكسة يونيو من خلال ترتيب وبناء القوات المسلحة من جديد، حيث تمكن المقاتل المصري من تغير مفهوم الحرب البحرية عندما أغرق المدمرة إيلات، كما أصبح الفرد المقاتل يستطيع التعامل وإستخدم عدة أسلحة بدلاً من سلاح واحد قبلها، تغيرت المفاهيم والخطط والتكتيكات داخل صفوف القوات وكان له الفضل في النصر بعد إرادة الله.

وأشاد النائب محمد محمود بدور الجيش المصري في الحفاظ على أرض الوطن حره مستقره وآمنه في السلم والحرب، مشيرًا إلى أن انتصارات أكتوبر العظيمة ستظل تبعث الأمل والفخر لكل مصري كعلامه مضيئه وبارزه في تاريخ مصر والعالم أجمع، داعيًا المولى عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بارواحهم ودمائهم لتبقي مصر حره قوية.