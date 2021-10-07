/654971/الشوط-الأول-بلجيكا-تتقدم-على-فرنسا-بهدفين-دون-رد-بدوري-الأمم-الأوروبية

انتهت أحداث الشوط الاول بين منتخب فرنسا وبلجيكا، بنتيجة هدفين دون رد لثالح الفريق البلجيكي، في لقاء الدور القبل النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسجل الدولي البلجيكي كارسكو مهاجم فريق اتليتيكو مدريد الهدف الأول لفريقية، وسجل روميرو لوكاكو الهدف الثاني في المباراة، من خلال مرور وتصويب فوق لوريس ويسكنها الشباك.

ويدخل المنتخب الفرنسي لقاء اليوم امام المنتخب البلجيكي في لقاء يبحث فيه عن الصدارة والفوز، علي البلجيك وتحقيق البطولة بعد خسارة بطولة كأس أمم أوروبا، والخروج من البطولة من نصف النهائي.

وفي الجانب المقابل يدخل المنتخب البلجيكي صاحب الصدارة لترتيب أفضل المنتخبات على العالم بكل أسلحته وقوته، أمام الديوك في اللقاء.

تشكيل منتخب بلجيكا أمام فرنسا:

حراسة المرمي: كورتوا

خط الدفاع: توبي ألديرفيريلد - ديناير - فيرتونخين - كاستاني

خط الوسط: فيتسيل - تيليمانس - دي بروين

خط الهجوم: كاراسكو - إيدين هازارد – لوكاكو

تشكيل منتخب فرنسا أمام بلجيكا:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: بافارد - كوندي - فاران - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: لوكاس هرنانديز - رابيو - بوجبا -

خط الهجوم: جريزمان - كيليان مبابي - كريم بنزيما

قائمة منتخب فرنسا:

حراسة المرمى: لوريس، كوستل، ماينان.

الدفاع: ديني، دوبوا، كيمبيمبي، كوندي، أوباميكانو، فاران، بافردو، ثيو هرنانديز .

الوسط: بوجبا، رابيو، تشواميني، فيريتو، جيندوزي ،.

الهجوم: بنزيما، موسى ديابي، جريزمان، وسام بن يدر، مارسيال، مبابي.

قائمة منتخب بلجيكا:

في حراسة المرمى: كاستيلز ، كورتوا ، مينيوليه ، سيلز.

في الدفاع : ألدرفيلد ، فيرتونخين، بوياتا ، كاستاجاني ، مونير ، دينيار.

خط الوسط: دي بروين ، ديندونكر ، تيلمانز ، فاناكين ، فيتسل ، ثورجان هازارد ، ساليميكرس ، كاراسكو.

في الهجوم : دي كيتيلاري ، إيدين هازارد ، لوكباكيو ، تروسارد ، باتشواي ، لوكاكو.