/654972/بيج-رامي-حامل-اللقب-الأخير-تعرف-على-قائمة-الفائزين-بلقب-مستر-أولمبيا-بين-عامي-2000-2020

تبدأ فعاليات مستر أولمبياد 2021 صباح غداً الجمعة، وبمشاركة 4 لاعبين من مصر، يأتي على رأسهم ممدوح السبيعي "بيج رامي" حامل لقب النسخة الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى البيج رامي أن يحقق اللقب للعام الثاني على التوالي وتكرار إنجاز الثلاثي "روني كولمان، وفيل هيث، وجاي كاتلر".

وفاز روني كولمان باللقب 8 مرات من قبل، كانت البداية بعام 1998 حتى 2005.

وجاء فيل هيث ليتربع على عرش اللعبة بداية من عام 2011 حتى عام 2017، محققاً اللقب 7 مرات.

وحقق لي هاني اللقب 8 مرات على التوالي هو الآخر، بداية من عام 1984 حتى 1991.

ولن يتمكن فيل هيث للوصول للقب الثامن بسبب إعلان انسحابه أمس، في مفاجأة مدوية للجميع.

وفيما يلي قائمة الفائزين بلقب مستر أولمبيا خلال آخر 20 عاما:-

-2020 "بيج رامي"

-2019 "براندون كاري"

-2018 "شون رودن"

-2017 "فيل هيث"

-2016 "فيل هيث"

-2015 "فيل هيث".

-2014 "فيل هيث"

-2013 "فيل هيث"

-2012 "فيل هيث"

-2011 "فيل هيث"

-2010 "جاي كاتلر"

-2009 "جاي كاتلر"

-2008 "دكستر جاكسون"

-2007 "جاي كاتلر"

-2006 "جاي كاتلر"

-2005 "روني كولمان"

-2004 "روني كولمان"

-2003 "روني كولمان"

-2002 "روني كولمان"

-2001 "روني كولمان"

-2000 "روني كولمان"

قبل بداية البطولة اليوم.. كل ما تريد معرفته عن مستر أولمبيا 2021 بمشاركة رباعية مصرية.. موعد المباريات

تبدأ منافسات مستر أولمبيا في الساعات الأولى لصباح غداً الجمعة، بمشاركة 4 لاعبين مصريين، ويأتي على رأسهم حامل اللقب العام الماضي "البيج رامي".

وتقام منافسات البطولة من 7 إلى 10 أكتوبر الجاري، وتعتبر مستر أولمبيا هي المسابقة الأشهر في عالم كمال الأجسام، وكانت بدايتها عام 1965.

مستر أولمبياد 2021

وتبدأ المنافسات بعمل مؤتمر صحفي، ولن تقام أي منافسات خلال اليوم الأول للبطولة، وسيكون المؤتمر خاصة للجهة المنظمة للبطولة، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك من أجل الحديث عن الترتيبات والمنافسات.

وفي الساعات الأولى لصباح يوم الجمعة، وتحديداً الساعة الواحدة صباحاً سوف يتم عمل مؤتمر صحفي، سيشارك به بعض المشاركين في البطولة.

مسابقة مستر أولمبيا تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، وكان بطل كمال الأجسام "جو فايدر" قام باستضافة أول بطولة في كندا عام 1965.