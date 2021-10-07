أبطال أكتوبر يزيحون الستار عن دور «الخطاطبة» فى خطة الخداع الاستراتيجى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى الفيلم الوثائقى "عن قرب.. خطة الخداع الاستراتيجى"، الذى عرض بفضائية "ON"، اليوم الخميس، وقدمه الإعلامى أحمد الدرينى، وكشف فيه عن أسرار جديدة من انتصار السادس من أكتوبر.

وتحدث كمال مظال، عمدة قرية الخطاطبة البلد، قائلا إن الخطاطبة من حسن حظها، إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تربى فيها، بحكم عمل والده، مشيرا إلى أن الجيش كان يجرى فيها تدريبات عسكرية قبل العبور.

كما تحدث على عطية، أحد أبطال سلاح المهندسين إبان حرب أكتوبر المجيدة، قائلا إن عبور الساتر الترابى كان فى غاية الصعوبة وكان يحتاج إلى قنابل ذرية، لافتا إلى أن وتيرة المناورات والتدريبات زادت مداها فى عام 1972 ووصلت إلى ذروتها فى 1973.

وأكد عطية أن الرؤية العامة للحرب من خلال القيادة السياسية كانت واضحة، لأن ما يتم تجنيده لا يتم تسريحه، ولذلك كان الجنود فى انتظار ساعة الصفر.

سليمان عبد المجيد، أحد الذين شاركوا فى حرب 67 وحرب الاستنزاف، قال الشواهد التى كانت أمامه، والتى كانت فى ذلك الوقت تعطيه الأمل فى أن مصر ستحارب إسرائيل وتسترد أرض سيناء، هى رفع الروح المعنوية للجنود وتكثيف التدريب.

من جهته، تحدث إبراهيم خليل، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، قائلا إن قرية الخطاطبة تم اختيارها للتدريب على العبور، لأنها منطقة مشابهة للتيار المائى لقناة السويس، متابعا: "منطقة مشابهة بالكربون"، لافتا إلى أنها منطقة جبلية مختفية عن أنظار الجميع، موضحا أهمية التدريب فى مكان لا يعرفه أحد.

وأشار إلى أن هدف القوات المسلحة كان رفع الكفاءة القتالية للجندى المصرى بدنيا وعسكريا، موضحا أنه كان يتم فرد الكبارى البرمائية فى زمن قياسى لا يتعدى 5 دقائق مع عبور الدبابات والجنود من خلال القوارب المطاطية، حتى تم الوصول للنتيجة المنشودة فى الوقت المطلوب.

وسافر الإعلامى أحمد الدرينى إلى منطقة الرياح التوفيقى التى شهدت تدريب القوات المسلحة على خطة العبور الاستراتيجى قبل حرب أكتوبر المجيدة، واستمع لشهادة من عاصروا هذه الفترة.

وقال قطب عبد الونيس، أحد المشاركين فى حرب أكتوبر: "فى سنة 71 قمنا بالتدريب فى هذا المكان، التدريب على المانع المائى، واجتزنا هذا المانع بنجاح، خلصنا التدريب من هنا وبدأنا نتحرك إلى الخطوط الأمام على القناة".

وأشار إلى أنه تم اختيار الرياح التوفيقى لأن هذا المكان كان نائيا ومنطقة محجوبة عن أنظار الناس، وكان لا بد من إقامة التدريب بعيدا عن الأعين.