وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بذكرى المولد النبوى الشريف

جدة - نرمين السيد - تقدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بذكرى المولد النبوى الشريف، سائلا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة عليه وعلى الشعب المصرى كله وعلى الإنسانية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.





وأكد وزير الأوقاف على وقوف الوزارة بكل كوادرها وجميع العاملين بها صفا واحدا خلف الرئيس فى قضية بناء الوعى، وتصحيح المفاهيم وتعزيز الانتماء الوطنى وبناء الذاكرة الوطنية الواعية. وبهذه المناسبة الكريمة أرسل وزير الأوقاف خطابات تهنئة إلى الرئيس السيسى، وإلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. كما تقدم وزير الأوقاف بالتهنئة للشعب المصرى كله، والأمتين العربية والإسلامية، وجميع المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها، بهذه الذكرى المجيدة، وبمناسبة إشراقة هلال شهر ربيع الأنور الذى يستمد هذا النور من عطر مولد الهادى صلى الله عليه وسلم.

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