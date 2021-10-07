جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم الخميس، ممثلى ورؤساء حركات الاتحاد العالمى المسيحى للطلبة، وذلك بالمقر البطريركى بكوبرى القبة.





دار اللقاء فى جو من الود والتشجيع، كما تم مناقشة رؤية البطريرك لنشر الفكر المسكونى بين الشباب، حيث يأتى اللقاء فى إطار حرص ممثلى ورؤساء حركات الاتحاد العالمى المسيحى للطلبة على مقابلة رؤساء الكنائس، لمباركة عملهم والاستفادة من توحيهاتهم لخدمة الشباب فى إقليم الشرق الأوسط. واختتم اللقاء بمنح البركة الرسولية من البطريرك للحضور مع تشجيعهم على المضى قدمًا، واستمرار الأعمال المثمرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريرك الكاثوليك يستقبل ممثلى ورؤساء حركات الاتحاد العالمى المسيحى للطلبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.