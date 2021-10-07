وزيرة التضامن: مش هنسيب ركن مهمل فى مصر خصوصًا سيناء 

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى: مش هنسيب أي ركن أو ربع في مصر مهمل وعلى رأسها سيناء، وبصفتنا كوزارة التضامن الاجتماعى نتبع استراتيجية التنمية الاجتماعية والثقافية لكافة المحافظات ونخص المحافظات النائية ونعل بمبدأ العدالة الاجتماعية.

وأضافت، خلال مداخلة بتقنية الفيديو مع برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: نعمل بالاستهداف ونرى أي مكان يعانى، وسيناء كانت تعانى وكان لدينا حوالى 17 ألف أسرة من إجمالي 40 ألف أسرة بتاخد تكافل وكرمة، وزودنا حوالى 6 آلاف فقط هذا العام، يعنى حوالى 40% زيادة من الأسر التي تحصل على تكافل وكرامة، وفئة الصيادين في سيناء فئة أمنيا لا يسمح لها بالصيد في بعض المناطق تحديدا في العريش، ونغطى حوالى 6 آلاف صياد وتغطية التأمينات المتأخرة عليهم ولهم دعم نقدى ضعف تكافل وكرامة، ووعدتهم بـ3 أضعاف تكافل وكرامة.

وأكدت، أن أهالى رفح والشيخ زويد كانت لديهم مشاكل بعد نزوحهم من مناطق العمليات الإرهابية، وكانت هناك 5.5 ألف أسرة كانوا معدومى الدخل وتم دعمهم بالكامل وبالدعم النقدى والغذائى، ومع رجوعهم إلى أماكنهم ساهمنا مع المحافظة في عودتهم بمساعدة جمعيات أهلية أوجه لها التحية، كانت صلبة وقوية وكانت الأذرع التنفيذية لنا.

وتابعت: سيناء بدأت تحتاج لأيدٍ عاملة في الفترة المقبلة ونحن وفرنا حوالى 100 قرض لوحدات إنتاجية، وكانت بسيناء نسبة بطالة وليس نسبة فقر ودائما هناك فرص بديلة للإنتاج ويجب تنميتها وخصوصا في النطاق الزراعى والرعى والعطور، وبدأنا ندخل في الشق التعليمى والثقفى.