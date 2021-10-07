منتخب فرنسا يتعادل أمام بلجيكا 2-2 بهدفى بنزيما ومبابي.. فيديو

أحرز كريم بنزيما وكيليان مبابي هدفي منتخب فرنسا الأول والثاني في مرمى نظيره منتخب بلجيكا، بالدقيقة 62 و69 من ركلة جزاء في المباراة المقامة على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو الإيطالية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، لتصبح النتيجة التعادل 2-2.

وسيواجه الفائز من مباراة اليوم، المنتخب الإسباني في المباراة النهائية، والتي تقام يوم الأحد المقبل، بعد فوز الماتادور أمس الأربعاء على إيطاليا بنتيجة 2-1.

ويغيب عن منتخب فرنسا في مباراة اليوم، النجم نجولو كانتي، فيما يعد ثورجان هازارد أبرز غيابات منتخب بلجيكا.منتخب بلجيكا



حراسة المرمي: كورتوا

خط الدفاع: توبي ألديرفيريلد - ديناير - فيرتونخين - كاستاني

خط الوسط: فيتسيل - تيليمانس - دي بروين

خط الهجوم: كاراسكو - إيدين هازارد - لوكاكو منتخب فرنسا



حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: بافارد - كوندي - فاران - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: لوكاس هرنانديز - رابيو - بوجبا -

خط الهجوم: جريزمان - كيليان مبابي - كريم بنزيمابلجيكا ضد فرنسا



وتعد مواجهة المنتخبين ثأرية للمنتخب البلجيكي الذي خسر أمام الديوك بهدف في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2018.

وتأهل منتخب فرنسا للدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد اعتلاء صدارة المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة، جمعهما من 5 إنتصارات وتعادل وحيد، وبفارق 3 نقاط عن أقرب المنافسين البرتغال الوصيف برصيد 13 نقطة.

فيما صعد منتخب بلجيكا لنفس الدور بعد تصدر قمة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، حصدها من 5 إنتصارات وخسارة وحيدة، وبفارق 5 نقاط عن إنجلترا الذي حل وصيفاً برصيد 10 نقاط.

ولم يسبق لمنتخب بلجيكا الفوز على نظيره الفرنسي في مباراة رسمية منذ مواجهة المنتخبين في تصفيات كأس العالم في عام 1981.

يذكر أن منتخب البرتغال هو حامل لقب النسخة الأولى من بطولة دورى الأمم الأوروبية، بعد فوزه فى المباراة النهائية على منتخب هولندا، بهدف نظيف.